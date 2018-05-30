陸外交部回應白宮：每次變臉都在損耗國家信譽

2018年05月30日 16:45 中時電子報 盧伯華

美國白宮29日發表聲明將對中國大陸輸美約500億美元商品課徵25%關稅，中國外交部對此回應表示，在國際關係中，每一次變臉和出爾反爾都是對自己國家信譽的又一次損耗和揮霍，中國敦促美方要「言而有信」，遵守雙方已達成的共識。

美國白宮在深夜發表聲明指出，將對500億美元從大陸進口的包括高科技及與「中國製造2025」相關的產品徵收25％關稅，最終徵稅名單將在6月15日宣佈後開始徵收。此外，投資限制、對大陸個人與先進工業技術出口控制等規定，將在6月30日公佈，這些舉措旨在「保護國家安全」。

在5月30日外交部例行記者會上，有記者問及中方對此事時，中國外交部發言人華春瑩回應稱，中國商務部新聞發言人已經就此作出回應。

她補充道，我想大家的感受是一樣的，在國際關係中，每一次變臉和出爾反爾都是對自己國家信譽的又一次損耗和揮霍。美方有關聲明顯然有悖於不久前中美雙方在華盛頓達成的共識。我們敦促美方言而有信，按照聯合聲明精神與中方相向而行。

華春瑩說，中方始終主張通過平等對話磋商、以建設性方式妥善處理和解決有關經貿分歧，這符合中美兩國和兩國人民的根本長遠利益，也是國際社會的共同期待。還是那句話，中方不想打，但也不怕打貿易戰。兵來將擋，水來土掩。如果美方執意任性妄為，中方必將採取堅決有力措施維護自身正當利益。

(中時電子報)