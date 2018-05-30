中州科大視傳系麒麟影展 要透過影像關懷社會

2018年05月30日 16:46 中時 鐘武達

麒麟影展校內展30日於中州攝影棚登場。（鐘武達攝）

中州科技大學視訊傳播系第14屆畢業影展─麒麟影展「視途」繼埔心鄉的校外展後30日在中州攝影棚登場，今年共有3部劇情片、2部紀錄片及1部動畫片展出 ，學生的創作取材都是與社會息息相關的議題

，有關懷同性戀的《同摯》、有批判人們對刺青刻板印象的《守破離》，有關懷鹿港外來文化入侵影響傳統文化的《來鹿不明》，也有擔憂網路假新聞謠言害人的《煽洞》。

中州科大視傳系主任詹益錦說，第14屆麒麟影展主題「視途」，就是表達出視傳系同學們在影視創作的路途上，學習運用不同語言表達，紮實踩踏每種專業能力的步伐，將想傳達的故事訴說給每一位觀眾，為自己所關懷的族群發聲。影展全程由視訊傳播系老師龐志龍指導的團隊進行直播，並且在評審老師嚴謹的遴選下，頒發最佳男女主角獎、最佳紀錄片獎、最佳劇情片等16個獎項。

影展的6支影片，劇情片有由「我們劇組」製作的《同摯》；「空白盒子劇組」的《守破離》與「來亂劇組」的《煽洞》。紀錄片則有「滑鼠右鍵」劇組的《陪伴孤獨星球的孩子》，「陳墨劇組」拍攝的《來鹿不明》。而「黑特工作坊」劇組的《獨舞之偶》則是動畫片。

詹益錦表示，今年影展的3部劇情片都具有不錯的水準，將報名參加國際性的影展。該系學生的創作理念一直是與社會接軌，始終與社會脈動連結，學生在4年中學習影視相關技術，運用專業技能透過影像、鏡頭、編劇、音樂等來關心、關懷、批判社會，這就是中州科大要培養的具有專業技術、有獨立判斷思考的影視人才，將來必定可以在影視產業中發光發熱，貢獻社會。

(中時 )