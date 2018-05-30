兒童守護超人來了！兒權權利公約宣導片首播

2018年05月30日 16:50 中時 吳敏菁

兒童是國家未來主人翁！人人朗朗上口，但虐兒案件層出不窮，彰化縣政府為將兒童權利公約的概念，落實到生活，邀請芬園鄉舊社社區兒童和專業公司拍攝宣導影片

，守護兒童生存權、發展權、受保護權以及參與權等，給孩子快樂的生長環境。

「我不想被叫小胖」、「不要再說我媽媽是外籍新娘，不要因此對我指指點點」、「一直數落我功課不好，我喜歡上音樂課和體育課啊！」影片中的「兒童國是會議」

，小朋友們道出了自己的心聲，如何保護孩子們在沒有暴力、歧視和受尊重環境中成長，顯然還有一段距離。

社會處長黃淑娟表示，以公益彩券盈餘籌畫並製作「兒童守護超人CRC」兒童權利公約宣導影片，期望藉由影像宣導，將兒童權利的概念落實於生活。讓大家瞭解兒童權利公約所保障的兒童權利，讓大家一起學習成長，也給彰化的孩子更安全、快樂的環境。

兒童守護超人來！30日首播，不小學童看了心有戚戚，大人也警醒，守護兒童權利，不只肢體、口語暴力等實質虐待傷害，更有很多小環節，包含了同儕歧視、語言霸凌等，大人不尊重小孩的意見、自主性等，無所不再。

這次影片，從兒童的角度，為自身權利發聲，希望用自己小小的聲音向大人們傳達大大的夢想。影片可連結彰化縣政府。

(中時 )