兒童守護超人來了！兒權權利公約宣導片首播

彰化縣政府邀請彰化縣芬園鄉舊社社區發展協會兒少參與兒童權利公約宣導影片，把兒童權利的概念落實於生活。（吳敏菁攝）

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中時

兒童是國家未來主人翁！人人朗朗上口，但虐兒案件層出不窮，彰化縣政府為將兒童權利公約的概念，落實到生活，邀請芬園鄉舊社社區兒童和專業公司拍攝宣導影片

，守護兒童生存權、發展權、受保護權以及參與權等，給孩子快樂的生長環境。

「我不想被叫小胖」、「不要再說我媽媽是外籍新娘，不要因此對我指指點點」、「一直數落我功課不好，我喜歡上音樂課和體育課啊！」影片中的「兒童國是會議」

，小朋友們道出了自己的心聲，如何保護孩子們在沒有暴力、歧視和受尊重環境中成長，顯然還有一段距離。

社會處長黃淑娟表示，以公益彩券盈餘籌畫並製作「兒童守護超人CRC」兒童權利公約宣導影片，期望藉由影像宣導，將兒童權利的概念落實於生活。讓大家瞭解兒童權利公約所保障的兒童權利，讓大家一起學習成長，也給彰化的孩子更安全、快樂的環境。

兒童守護超人來！30日首播，不小學童看了心有戚戚，大人也警醒，守護兒童權利，不只肢體、口語暴力等實質虐待傷害，更有很多小環節，包含了同儕歧視、語言霸凌等，大人不尊重小孩的意見、自主性等，無所不再。

這次影片，從兒童的角度，為自身權利發聲，希望用自己小小的聲音向大人們傳達大大的夢想。影片可連結彰化縣政府。

(中時 )

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