劉男咬掉女老師乳頭虐殺性侵致死 最高院又發回更審

2018年05月30日 16:59 中時 林偉信

高雄市男子劉志明，4年前尾隨陳姓退休女教師進入其車內，持鐵鎚重擊她頭部14下後，加以性侵並咬掉她的乳頭，離開時反鎖車門致陳女失血過多死亡，歷審都將劉男判死，但最高法院認為尚有證據未調查完備，2度撤銷死刑發回更審。

42歲的劉男因與女友分手又被對方封鎖電話，2014年12月3日上午10點多，他到高雄左營區的市場閒逛，剛好當時59歲的陳姓女老師買完菜正要上車回家，他竟起意想搶車代步去找女友，在光天化日之下強行打開車門，持鐵鎚重擊陳女頭部。

陳女遭重擊後癱倒在副駕駛座，劉男因無法發動車輛轉身詢問她，她因頭部重傷僅能喘息無法回答，劉男氣憤之下竟再以鐵鎚猛敲她的頭部，並脫下她的衣物加以性侵，甚至咬下她的右乳頭吐棄在車內，搜刮她身上財物2000元後逃逸，陳女因失血過多死亡。

劉男強盜性侵部分，一審將他判刑10年，因未上訴已確定。強盜殺人部分，一二審更一審都認定，劉男對年邁的婦女痛下殺手，離去時反鎖車門，阻止外界救援，手段殘虐、令人髮指，其罪行天地難容、毫無可逭，將他判處死刑。

案經上訴後，最高法院認為，劉志明的自白不得作為認定事實的唯一證據，原審對於犯罪證據未調查，及有判決理由不備的違法，也沒有讓劉男對員警向攤商的訪談行使詰問權，因此再次撤銷死刑發回更審。

(中時 )