打出拳擊國手的搖籃！彰化縣全中運摘26金、拳擊17金傲視全國

二林是全國拳擊選手的搖籃，全國中等學校運動會彰化縣拳擊項目共奪17金，二林高中、二林高商各拿6金，金牌最集中，傲視全國。（吳敏菁攝）

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彰化縣長魏明谷頒發獎金給全國中等學校運動會得獎選手。（吳敏菁攝）

彰化縣選手參加全國中等學校運動會，共奪得26面金牌、24面銀牌及42面銅牌，總獎牌數全國第6，闖下歷年來最好成績，也是6都之外第1名。尤其，拳擊更包辦17面金牌，二林高中和高商分別各摘下6金，不愧拳擊國手搖籃的美譽，寫下汗淚交織的感人故事。

全台拳擊教練有3分之2來自二林，從一甲子以前，教練洪欽懋將拳擊傳統帶回二林後，培訓種子教練，代代傳承，二林高中已經成拳擊國手的搖籃，拳擊去年正式列入全中運後，彰化縣就一舉摘下11金，轟動全國，今年更拿下17金。

二林高中教練楊斯任說，二林孩子選擇練拳，在傳承壓力下，咬緊牙根「拚了」，尤其，學校沒專門集訓場地，選手們在樹下、操場、走廊等，移地苦練，拚勁讓人感動。

再度摘金洪諭玫，月前才赴摩洛哥在世界中等學校運動摘金，「攻無不克」，回想國一體重75公斤，為減重加入拳擊隊，強逼自己接受「魔鬼」訓練，餓了忍著，渾身解數練體能，練速度，減了13公斤，打出世界輕量級拳擊女霸主。

除了拳擊，金牌分別是田徑1面、游泳3面、網球1面、跆拳道1面、舉重3面。埤頭國中鄭齊葳漢、溫家欣也分別在舉重，一舉創大會紀錄，選手們為自己寫下精采一頁

，也為彰化爭光。

彰化縣長魏明谷30日共頒發174萬元，金牌選手每年10萬元，所屬學校4萬5000元改善訓練場域、設備，鼓舞彰化縣成為運動大縣。

(中時 )

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