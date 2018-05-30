世足》倒數15天－瑞士最佳陣容 就怕前鋒不給力

2018年05月30日 17:08 中時電子報 李弘斌 ／專題報導 ／專題報導

1990年代巴爾幹半島的內戰烽煙，意外成就了瑞士足球在近年的崛起。大批來自巴爾幹的移民，替瑞士帶入了東歐足球的基因，移民第二代如今約在20多歲，形成瑞士新的黃金世代。包括瑞士目前的攻擊王牌、被喻為「阿爾卑斯山梅西」的沙基里（Xherdan Shaqiri），就是來自科索沃的後裔。

從2006年起，瑞士連4屆打入世足賽，儘管前兩屆仍被評價為有守無攻，但主力陣容4年前在巴西已經成形，16強與後來的亞軍阿根廷纏鬥到延長賽最後兩分鐘，才被「天使」狄馬利亞（Angel Di Maria）踢進致勝球，以0比1飲恨。

總教練佩柯維奇（左）將瑞士帶到世界排名第6的歷史新高，右為防守中場貝拉米。（美聯社資料照）

核心陣容穩固，瑞士在波士尼亞教頭佩柯維奇（Vladimir Petković）的帶領下，4年來又攀上了另一個高峰。今年3月公布的國際足總最新世界排名，瑞士達到歷史最高的第6名，連佩柯維奇都驕傲的強調，以後他們不能再以「小瑞士」自居，而要有不論遇到什麼對手都要主宰場面的大國氣勢。

從德甲聯賽就能看出瑞士足球的崛起，包括前國門貝納利歐（Diego Benaglio）在內，德甲18隊一度有4隊使用瑞士門神，上季也仍有現任國門索馬（Yann Sommer）等3人。德國近年已被認為擁有世界最佳的門將培養系統，更凸顯出「瑞士出品」的好口碑。

包括索馬在內，德甲有3支球隊用瑞士門將先發。（美聯社資料照）

沙基里是瑞士前場最可怕的攻擊戰力，他能擔任左右兩翼或攻擊中場，以「黃金左腳」重炮直轟對手大門，上屆歐洲國家盃就踢進一記凌空遠射世界波。效力於英超兵工廠的查卡（Granit Xhaka）為組織核心，善於短傳及掌控節奏。AC米蘭的R.羅瑞格茲（Ricardo Rodríguez）則是攻擊型左後衛，傳中和自由球都是一絕。

平心而論，以瑞士陣容的整齊與成熟度而言，本屆是他們踢出佳績的最好機會，但多名主將在母隊失寵或因受傷不再狀況內，成為最大隱憂。

職司右後衛的瑞士隊長林區史泰納（Stephan Lichtsteiner），本季在義甲出賽時間愈來愈少，今夏已結束尤文圖斯生涯。後防中堅夏爾（Fabian Schär）在西甲拉科魯尼亞並非主力，防守中場貝拉米（Valon Behrami）在義甲烏迪內斯幾乎整季都在養傷。

瑞士主力前鋒塞費洛維奇（右），在母隊本菲卡已淪為板凳。（美聯社資料照）

瑞士的最大罩門是前鋒，頭號射手塞費洛維奇（Haris Seferović）在季初攻入4球後，於葡超的本菲卡已淪為板凳。效力德甲的德米奇（Josip Drmić）也是因傷打打停停，到季末才踢出幾場好球，相較於其他位置還有備胎，瑞士前鋒真的欠缺可靠人選，讓他們面臨即使掌控局面，仍無法攻破對手大門的窘境。

儘管如此，在E組面對進攻乏力的哥斯大黎加，以及一向難以整合的塞爾維亞，瑞士還是除了超強巴西之外，搶分組第2呼聲最高的隊伍。倘若順利進入16強，瑞士對手很可能是衛冕者德國，以目前瑞士陣中有10名國腳效力德甲球隊，將是非常有趣的對戰組合。

效力於英超兵工廠的查卡，是瑞士的中場組織核心。（美聯社資料照）

瑞士小檔案

★世界排名：6

★世足參賽次數：10

★世足最佳成績：8強（1934、1938、1954年）

★上屆成績：16強（0比1負阿根廷）

★總教練：佩柯維奇（Vladimir Petković）

★台灣運彩奪冠賠率：75.00

(中時電子報)