龍華科大參加機器人大賽 奪「自走車摸黑」項目大專組冠軍

2018年05月30日 16:56 中時 葉臻

龍華科技大學PBL智慧機器人專班學生白雲皓、李國靖、蔡亞軒及張舜丞，由機械工程系李聯旺副教授指導， 參加2018亞洲智慧型機器人大賽，勇奪「自走車摸黑」項目大專組冠軍。

由中國工業職業教育學會主辦的亞洲智慧型機器人大賽，賽制涵蓋國小至大專各組別，期能培養各級學校師生創造思考習慣，以及電機、電子、電腦、控制、資訊等相關技術應用於機器人之整合能力，目前已是國內最具規模的機器人年度賽事。

龍華科大機械系李聯旺副教授，指導PBL智慧機器人專班白雲皓、李國靖、蔡亞軒及張舜丞同學，共同組成隊伍「A407」參賽。在一個月內團隊成員緊鑼密鼓練習，並依照大會釋出的場地模型，做了一個等比例的場地進行實體演練，期能抓緊比賽的方向。

李聯旺表示，同學們從原來甚麼都沒有的概念，到上網查詢資料撰寫程式，並從各式各樣的零件組裝成一台自走車，歷經一個多月練習，花費相當多的精神與體力去準備，常常一動工就忙碌到忘記時間，大家都相當團結合作，看到自走車跑得越來越順暢，成績越來越好，都覺得很有成就感。

蔡亞軒則說，比賽前夕來到正式場地實地測試之後，團隊發現問題，自走車在賽道圓弧部分，沒辦法很順利地旋轉及前進，非常心急，因此連續幾天沒日沒夜地趕工，把所有東西都調整到最好的狀態下去比賽，最後順利獲得大專組冠軍，真是皇天不負苦心人，更是對他們辛勤努力最大的回報。

龍華科大校長葛自祥特別恭喜同學獲獎並感謝老師指導辛勞。他表示，學校在106學年新成立三個PBL問題解決導向學習專班，分別是智慧機器人專班、物聯網專班及影視製作與行銷專班，由老師帶領同學，以實務為核心，培養其主動學習、批判思考和問題解決能力。同學們進入專班後，均展現高度的學習熱情。

PBL問題導向學習的目標，不只是知識，更強調能力的學習。影視專班新生，參加競賽屢屢獲獎，作品並擊敗許多研究所及大學部高年級生，而這次智慧機器人專班同學初試啼聲，就奪下2018亞洲智慧型機器人大賽「自走車摸黑」項目大專組冠軍，再度證明該校PBL專班的雄厚實力。

(中時 )