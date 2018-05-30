直升機悍馬車非送不可？ 何不撥回陸軍使用

2018年05月30日 17:18 中時電子報 喻華德

據《中央社》報導，國防部長嚴德發今天在立法院外交及國防委員會專案報告「我國防軍備建案採購之程序與未來精進作法」並備質詢。他指出原本預計給布國的3台直升機和50輛悍馬車，由外交部規劃，看最後要轉贈哪些國家。

國民黨立委呂玉玲質詢時指出，今年3月確認要送給布國3架UH-1H「易洛魁」通用直升機及50輛M998悍馬車。嚴德發指出，斷交後，國防部原來計畫援贈的品項，全部都不會送過去，其中有一批特戰軍品，從馬來西亞轉運，已通知船運公司不准交給布國，要運回來。

呂玉玲追問，預計要送出的直升機和悍馬車是否已整修完畢，現在未送出去，未來的處理情形如何。嚴德發指出，直升機整修花了新台幣8,400多萬元、悍馬車5,100多萬元，經費由外交部出。國防部已和外交部聯繫，「他們有規劃 ，看看最後要轉贈哪些國家。」

民主進步黨立委王定宇關心特戰軍品何時運回台灣，軍備局長梅家樹中將表示，海運將原船把軍品運回，大約是一個貨櫃的量，預計8月回到台灣。

本報先前訪報導「M60升級『部分超越』M1戰車 專家：心理安慰成分大」刊出後，有陸軍裝甲兵退役的弟兄在臉書上討論時稱，「寧願完全不要升級，只求把應該撥補的料件撥下來就好」。這恐怕也是諸多現役弟兄的心聲。

UH-1H通用直升機雖然大部分已經退役，但位於臺南歸仁的航特部飛行訓練指揮部，仍然保有一批UH-1H作為教練機使用。而在本報「探究友邦棄台擁陸原因 網：非砸錢而是一帶一路」的報導中，網友黃先生指出中華民國援助友邦的觀念和心態並未與時俱進，更沒有考慮當地人的真正需求。自然無法與中國大陸「一帶一路」政策所帶來的「各方全贏」競爭。部分友邦抱著『反正送的不要錢，不用白不用』的心態要求我國金援或援贈物資。

UH-1H和M998都是國軍現役裝備，國軍現役的UH-1H和M998的平均妥善率恐怕不可能和這批專門整修過計劃援贈友邦的裝備相比。既然這批裝備妥善，國防部為何不能收回並撥回陸軍使用呢？挑全軍狀況最差的50輛悍馬車汰除，改用這批車撥給各單位，UH-1H則撥給飛訓部繼續使用，相信國軍基層單位都樂觀其成。

而且再送出去難保不會再度重演洪都拉斯「先接收直升機，後宣布斷交」的情況。外交部情資判斷嚴重失誤，導致蔡英文總統在即將被斷交時竟然還在臉書直播叫賣荔枝，這筆1.35億元的援贈裝備整修費用，由外交部為錯誤的政策和失職負責吸收，應不為過。盼國防部長嚴德發能拿出魄力為陸軍爭取。

(中時電子報)