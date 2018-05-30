寒舍前董座蔡伯府恐嚇大舅子認罪 將逕行判決

2018年05月30日 17:21 中時 王己由

前寒舍餐飲董事長蔡伯府（見圖），因與妻子黃閔暄爭執，去年10月傳多通簡訊恐嚇大舅子黃柏瑜，遭檢察官依恐嚇罪起訴。台北地方法院30日首度開庭，因出庭應訊的蔡伯府當庭認罪，且檢辯雙方都沒有證據要調查，法官最後諭知本案改簡易判決，1個月內會逕行寄發判決書，告知判決結果。（劉宗龍攝）

前寒舍餐飲董事長蔡伯府，因與妻子黃閔暄爭執，去年10月傳多通簡訊恐嚇大舅子黃柏瑜，遭檢察官依恐嚇罪起訴。台北地方法院(30)日下午首度開庭，蔡伯府表示有當面道歉和解誠意，只是黃都不理會，因蔡當庭認罪，且檢辯雙方都沒有證據要調查，法官最後諭知本案改簡易判決，1個月內會逕行寄發判決書，告知判決結果。

蔡伯府因娶自家飯店員工黃閔暄，情節宛如韓劇「情定大飯店」，一度傳為佳話，但一名李姓「保時捷」超跑男業務員，2015年在餐廳上廁所時滑倒摔死，遺孀整理遺物時，發現丈夫與黃閔暄有相當露骨的LINE對話記錄，怒告黃女涉嫌通姦，後因雙方和解並簽下保密條款，李妻撤告，黃女獲不起訴。

但蔡因與黃關係不睦，去年10月28日先傳2通簡訊給黃女，要她轉告哥哥黃柏瑜「要他小心點」、「要綁豬小弟(黃柏瑜之子)」、「要放火燒他家」。黃女將恐嚇簡訊轉給哥哥後，問蔡是否恐嚇，蔡直接嗆黃，並恫稱我就是恐嚇你」等。

後來，蔡又以3通語音簡訊恐嚇黃，還再傳簡訊恐嚇黃「我什麼事都做的出來」、「等我去你媽家裡放火」等，蔡伯府遭黃柏瑜提告後，為檢察官依恐嚇罪起訴。

北院今(30)日下午開庭，法官開庭前還安排雙方調解，但黃未到庭，委由律師表示，蔡毫無和解道歉誠意，「沒必要形成任何調解條件」、「我們認為對方沒有真心道歉，請求依法量刑」。

蔡伯府則說，本案起因當時他和太太吵架，「事情過了沒事」，他是真心誠意想道歉，除聽從太太意見，發簡訊表達想當面道歉之意，還請太太跟哥哥轉達，但都未獲回應，檢方起訴的恐嚇犯罪事實他全部承認。

因蔡認罪，且檢辯雙方都沒有聲請調查任何證據，法官諭知本案改簡易判決，會在1個月內逕行寄發判決書，意即本案不會再開庭；蔡的律師請求輕判拘役30日以內的刑度。惟法官提醒蔡，判決作成前，千萬不要有任何對告訴人黃柏瑜不當的言行。

(中時 )