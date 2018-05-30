民進黨台北市提名完成 蔡英文：大家都如釋重負

2018年05月30日 17:14 中時 曾薏蘋

姚文智（左）與蔡英文合影。（台北市黨部提供）

民進黨今中執會一致通過徵召提名姚文智同志參選台北市長，原本一直喊出要推出「最強人選」的民進黨，今天會中卻沒有出現這四個字；身兼黨主席總統蔡英文致詞表示，姚文智是民進黨在台北市準備最充分、最有戰力、最能為台北市帶來進步的市長候選人。據了解， 提名通過後，蔡英文則說，「大家都如釋重負」。

姚文智通過提名後舉行記者會表示，當選後，他希望未來用一個公文導向。譬如說，當台北市長後，第一個公文要簽什麼？第一份公文他希望簽訂大巨蛋、遠雄應該要立即解約，那市政府要全面接管巨蛋。可能涉及馬市長的時代可能涉及圖利，郝龍斌時代可能涉及放水，柯市長的時代一開始雷聲大雨點小，後來看到了一個黑箱和政商的操作，其實都延誤，且妨礙了市民的整體利益。

發言人蔡適應會後轉述蔡英文主席致詞表示，姚文智是優秀的從政同志，在立法院，是優秀的立法委員，出色的問政，深獲黨團同仁的信任。同時，姚委員也有豐富的行政經歷，歷任高雄市政府新聞處長、副秘書長、行政院新聞局局長，擔任這些職務的期間，也有非常出色的表現。

總統說，姚文智委員在台北市長期耕耘，基層經營扎實。對市政議題有全面的理解、對市政建設的關注不遺餘力，同時，也提出最有願景的市政藍圖。今日，姚文智同志將代表民進黨參選2018年台北市長選舉，全黨要團結一致、共同努力，向市民爭取最大支持。

姚文智被提名後，在台北市黨部主委黃承國陪同下開記者會說，前幾天在選對會通過之前我剛好遇到了賴清德院長，說了一句話說「丞相，起風了」。那這風，它是風向、是風勢，我希望它也是一個風潮。希望未來在台北市能夠風起雲湧，能夠乘風破浪、能夠掀起風潮。

他說，中執會既然提名姚文智來參與台北市首都這場選舉，當然會如臨深淵、如履薄冰，會戒慎恐懼承擔起這樣一個責任。明天他就會拜會台北市議會黨團，並擬定地方拜訪的計畫。

姚文智表示，相信在經過非常久一段時間關於提名的討論後，現在終於塵埃落定，民進黨要準備團結一致、要有堅定的信念跟勇氣，就算前途有再多的困難，都有信心、都能透過團結努力來完成這個目標。

(中時 )