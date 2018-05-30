傅達仁多活3個月 再赴瑞士「完成最後心願」

2018年05月30日 17:08 中時電子報 蔡曉婷

傅達仁發文。（圖／取自傅達仁臉書）

85歲前體育主播傅達仁因罹患胰臟癌末期，去年遠赴瑞士申請安樂死獲通過，但因捨不得家人便先行返台，今年2月參與兒子婚禮後，今(30日)在臉書宣告已和家人再度抵達瑞士，除了旅遊，不忘「繼續努力完成我最後的心願」，疑暗示仍打算嘗試安樂死。

癌末的傅達仁去年到瑞士本打算接受安樂死，返台後他一邊積極推動安樂死立法，一邊完成了最後心願，親眼看見兒子走入禮堂舉行婚禮，4月初他過完85歲生日後，在臉書上失聯一個月，之後才現身證實接受「非侵入性治療」，一針約要價12萬，共打了10針，「多活一秒，就多賺一秒」。

今稍早傅達仁在臉書分享已抵達瑞士照片，說：「兒為爸早婚冲喜 ，延長賽已光榮賽畢！」並表示：「先找癌症專家治療多活了三個月，已報答長官們對我不要隨便使用綠燈的期望，仗已打完，現已帶家人到達瑞士，春暖花開美景當前瑞士美麗的倩影，展開一連串的旅遊與分享，再繼續努力 完成我最後的心願！」

傅達仁最後不忘呼籲台灣重啟安樂死立法，「台灣若是第一個在亞洲實行安樂死的國家！人權自由！救絕症自願於水火！省國家透支之預算！這麼好的善良法律、何樂不為？」

傅達仁臉書全文：

兒為爸早婚冲喜 ，延長賽已光榮賽畢！

無黨派的我，承蒙蔡總統派陳建仁副總統親往道喜，又蒙前副總統連戰福證，恩典和榮耀，集於一身！滴水之恩，必湧泉以報，先找癌症專家治療 多活了三個月，已報答長官們對我不要隨便使用綠燈的期望，仗已打完，現已帶家人到達瑞士，春暖花開美景當前 瑞士美麗的倩影，展開一連串的旅遊與分享，再繼續努力 完成我最後的心願！：哇！台灣 ！這庅（麼）好的法律 台灣若是第一個在亞洲實行安樂死的國家！人権自由！救绝症 自願於水火！省國家透支之予（預）算！這麼好的善良法律、何楽（樂）不為？

I love u all Taiwan ！

(中時電子報)