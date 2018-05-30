天熱千萬別在樹下乘涼！林杰樑臉書透露恐怖原因

2018年05月30日 17:18 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

高溫千萬別在樹下乘涼！林杰樑臉書透露恐怖原因。（示意圖/林和生攝）

氣溫不斷飆高，一般人認為樹蔭下不但可以乘涼，還可以順便吸取芬多精，有益健康，不過長庚毒物實驗室團隊在已故醫師林杰樑臉書上提醒大家，天氣熱千萬別在樹下乘涼！根據研究，樹木在35℃以上高溫，釋出的芬多精會是平常的10倍，由於現在空污嚴重，一旦空氣中有一氧化氮和二氧化氮等空氣污染物時，芬多精和樹木釋出的揮發有機物異戊二烯結合後，會形成臭氧，將嚴重影響健康。

另外，根據美國的研究也發現，天氣熱時，樹下的臭氧濃度最高，芬多精是在和空氣污染物結合後，才會形成臭氧；若在空氣清新的山區，吸收芬多精不但無害，還有助健康，可以減壓、恢復疲勞。

長庚毒物實驗室團隊在林杰樑臉書上提醒，空污來襲時，應減少戶外活動，更不要在戶外運動，外出務必戴口罩，並注意口罩密合度；衣物建議曬在有遮蔽物的通風處，放在室外勿超過24小時，未乾可移到室內開除濕機。

為維護健康，建議搭捷運、公車等大眾運輸以減少廢氣排放量，日間汽車及工廠運作，建議門窗緊閉，夜晚再開窗，並常更換或清洗家中空調濾網。外出衣物、帽子、圍巾要常清洗，有心血管疾病、腎臟病、洗腎病人、肺部疾病及老人、小孩、孕婦應減少外出。務必注意飲食衛生、多喝水並防曬，同時乘涼也要注意安全。

(中時電子報)