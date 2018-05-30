大安沙雕音樂季6月登場 共構式聯座雕法吸睛

2018年05月30日 17:08 中時 王文吉

「璀璨向日葵」沙雕結合地景，透過精密計算出太陽方位，在特定時刻、站在定位點，即可感受到向日葵如同寶石般的耀眼璀璨。（王文吉翻攝）

「喔熊組長」與花博吉祥物「樂虎」合體共舞，為大安沙雕音樂季暖身。（王文吉攝）

大安沙雕音樂季首度採用「共構式聯座雕法」，營造多層次感官、壯闊的藝術沙雕。（王文吉翻攝）

入口處以花博吉祥物「石虎家族」吸引遊客目光，成為本活動最佳拍照點。（王文吉攝）

台中市觀光旅遊局於大安濱海樂園舉辦宣傳記者會。（王文吉攝）

中台灣夏季濱海盛事「2018大安沙雕音樂季」將於6月2日至18日熱鬧展開，今年突破往年單座沙雕創作方式，改以「共構式聯座雕法」，以「大安沙雕星球」為主題，並結合「2018台中世界花博」進行創作，還有樂團演唱、親子沙雕DIY等活動，歡迎民眾屆時前來大安賞沙雕、聽音樂，感受台中的海線之美。

觀光旅遊局30日在大安濱海樂園舉辦宣傳記者會，交通部觀光局的超級任務組「喔熊組長」也特地前來參加，並與花博吉祥物「樂虎」，伴隨著悠揚的薩克斯風樂音共舞。今年由沙雕大師陳坤田領軍創作，沙雕作品以故事性相互串聯，入口處以花博吉祥物「石虎家族」吸引遊客目光，成為本活動最佳拍照點。

局長陳盛山表示，為呼應年底的花博盛會，特別打造「大安沙雕星球」，突破往年單座沙雕創作及尺寸規格限制，改以組合型夯沙技法，運用世界最新進的「共構式聯座雕法」，讓視覺延伸，營造多層次感官、壯闊的藝術沙雕，共有16個主題、20座沙雕作品相互串聯。

觀旅局表示，最大型的沙雕「自然法則」創作理念以人與自然之間和諧的共存、相互滋養的重要性，藉以喚起大眾對自然的尊重，遊客可站在沙雕裡互動拍照；「璀璨向日葵」在作品中雕鏤出空心圓，運用錯位技巧，在夕陽漸落時共構成璀璨奪目的風景。

6月2日開幕晚會當天，特別邀請民歌時代最具代表性的歌手演出，例假日則有美食饗宴及親子沙雕DIY體驗、沙雕導覽解說、cosplay攝影日、親子泳裝日等精彩活動。此外，「大安濱海樂園」旅客服務中心也配合活動期間免費開放游泳池（週一公休），供遊客游泳消暑。

(中時 )