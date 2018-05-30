靈異尋獲黃女屍塊？檢約詢殯葬業者釐清朱父母對話

板橋地檢署檢察官，針對殯葬業者對凶嫌父母的對話說法，今天約談殯葬當事人釐清。（本報系資料照）

友善列印
中時

殯葬業者翁耀堂為了讓遇害的黃女全屍入殮，30日凌晨重回棄屍現場附近搜尋，果然順利尋獲殘缺的左大腿，由於翁耀堂受訪時聲稱曾聽聞朱父在兒子畏罪上吊現場說：「早就叫你勇敢面對，何必選擇這條路…」，新北地檢署下午2時許以證人身分約詢翁男，並在詢問半個多小時後請回。

翁耀堂在今日上午受訪表示，黃女遇害時他在對面大樓收屍，加上他第一個趕赴朱男畏罪上吊現場時，聽見朱父斥責：「早叫你出來面對」；另，他的辦公室就在黃女靈堂對面，29日深夜他上廁所時看見黑影，在這3個靈異巧合下，他決定幫黃女找到大體，讓家屬以全屍入殮。

新北地檢署承辦檢察官張君如獲悉後，下午2時許立即傳喚翁耀堂確認案情，除感謝他協助尋獲遺體，也在詢問約半小時後請回。至於黃女的最後一塊屍塊，也將於解剖朱男遺體時一併複驗。

檢警表示，在案發現場部分，目前警方仍在採驗相關跡證，釐清案發地點、過程、原因；至於目前被列為關係人的朱男雙親是否涉案，也將待釐清相關證詞及物證後，再決定是否約談黃男雙親。

★民俗說法請勿相信

★珍惜生命，再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

(中時 )

殺害直播主「不小心」？ 死者父… 包庇廠商詐領工程款　基市府官員…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。