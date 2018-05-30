靈異尋獲黃女屍塊？檢約詢殯葬業者釐清朱父母對話

2018年05月30日 17:28 中時 陳俊雄

殯葬業者翁耀堂為了讓遇害的黃女全屍入殮，30日凌晨重回棄屍現場附近搜尋，果然順利尋獲殘缺的左大腿，由於翁耀堂受訪時聲稱曾聽聞朱父在兒子畏罪上吊現場說：「早就叫你勇敢面對，何必選擇這條路…」，新北地檢署下午2時許以證人身分約詢翁男，並在詢問半個多小時後請回。

翁耀堂在今日上午受訪表示，黃女遇害時他在對面大樓收屍，加上他第一個趕赴朱男畏罪上吊現場時，聽見朱父斥責：「早叫你出來面對」；另，他的辦公室就在黃女靈堂對面，29日深夜他上廁所時看見黑影，在這3個靈異巧合下，他決定幫黃女找到大體，讓家屬以全屍入殮。

新北地檢署承辦檢察官張君如獲悉後，下午2時許立即傳喚翁耀堂確認案情，除感謝他協助尋獲遺體，也在詢問約半小時後請回。至於黃女的最後一塊屍塊，也將於解剖朱男遺體時一併複驗。

檢警表示，在案發現場部分，目前警方仍在採驗相關跡證，釐清案發地點、過程、原因；至於目前被列為關係人的朱男雙親是否涉案，也將待釐清相關證詞及物證後，再決定是否約談黃男雙親。

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(中時 )