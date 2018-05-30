被點名為「脫台者」 黃安不入陸籍保台籍全因此事！

2018年05月30日 17:12 中時電子報 吳品瑤

多年來工作與生活重心都移往中國大陸的資深藝人黃安，不僅公開喊話自己的國族認同在祖國大陸，同時在演藝圈掀起台獨風波，因而得到「台獨剋星」稱號，也因此被英國《BBC中文網》評為近代知名「脫台者」而今下午黃安在微博發文，提及此事表示「新名詞”脫台者”正流行，因為會越來越多」，但卻說明了自己堅持保有台灣國籍的理由。

黃安身心皆在中國大陸的同時，一邊砲轟台灣，一邊卻公然表示「爽用健保」，如今被BBC中文網指為「脫台者」，他表示眾人一定有疑問，「那你黃安這麼熱愛祖國，幹嘛不拿大陸身份證得了？」，他為此引據了《兩岸人民關係條例》9-1條規定，「台灣人若是擁有大陸戶籍，將被取消台灣戶籍」，例如中共十九大黨代表盧麗安。

BBC中文網網站相關報導截圖。(翻攝自BBC中文網)

黃安不拿大陸戶籍，堅持保有台灣國籍成為「半脫」，理由竟是「它X的老子就是留在台灣幹死你台獨呀」，要是成了大陸籍，那台灣之事他就沒有說話的餘地，「我就是要當台灣人反台獨，到了統一，戶籍不戶籍的事水到渠成，不是嗎？」，又表示《兩岸人民關係條例》正是個統一的條例，乃主張一個中國的條例，「我主張統一何錯之有？我認同祖國大陸何錯之有？」。

(中時電子報)