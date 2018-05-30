包庇廠商詐領工程款　基市府官員涉賄百萬遭羈押

2018年05月30日 17:34 中時 張穎齊

基隆市政府爆貪瀆弊案！市府產業發展處漁業行政科楊姓技士，涉嫌收受廠商賄賂100多萬元，護航廠商向市府詐領上千萬元疏浚工程款，檢調於昨（29）日執行搜索，查扣相關帳冊文件，傳喚40多人到案，經檢方漏夜訊問後，向地院聲押楊男，其餘被告則分別諭令10萬元至30萬元交保候傳。

檢方調查，楊男負責承辦105年度「正濱漁港泊區及八斗子漁港曳船道周邊水域疏浚工程」及「望海巷漁港泊地浚深工程」案，營造商因不符合資格，透過向另1間營造商借牌的方式，以低價得標到案。

檢方指出，得標廠商夥同載運業者及土資場業者，以偽造剩餘土石方清運證明文件，將營建土方抵充疏浚淤泥數量，運至台北港填土，再向基市府辦理計價收款，詐取市府疏浚工程款項達上千萬元，已涉犯貪汙治罪條例、偽造文書、詐欺及違反廢棄物清理法、政府採購法。

歷經多年蒐證後，檢調進一步發現1間顧問公司，長期把持基市府疏浚工程委託的設計及監造案，該公司為求持續順利標得市府相關設計監造工程，公司的周姓負責人透過白姓友人介紹認識楊男，並自2015年起，固定提撥一定比例金額行賄楊男，累計金額達100多萬元。

而顧問公司則負責監督得標廠商執行工程，但是否有涉嫌放水，檢方還要進一步調查。不過檢方指出，得標廠商並未確實將營建土方送入位在新竹的土資場，故請土資場做一個假的進土證明，送給環保署申報，隨後讓營建土方混在疏浚的淤泥充數，送往台北港。

基隆地檢署承辦檢察官劉彥君認時機成熟，於昨（29）日6時許，指揮警調等單位共百餘人，兵分20路搜索涉案的得標廠商、借牌廠商、顧問公司、土資場以及犯罪嫌疑人的住所，查扣相關帳冊文件，並同步傳喚涉案人及證人共40餘人到案說明。

經劉彥君漏夜訊問後，認為楊男涉嫌重大，且有串證之虞，於今（30）日凌晨向法院聲請羈押禁見獲准，另外得標廠商吳姓負責人、借牌廠商林姓負責人各交保30萬元，白男與周男則各交保10萬元候傳。

對此，基市府產發處則回應，對於楊男的犯行還要再了解中，一切尊重並配合司法調查。

(中時 )