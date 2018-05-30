國民黨批黃偉哲假議題綁公投 黃營反嗆看到黑影就開槍

2018年05月30日 17:49 中時 洪榮志

民進黨台南市長提名人黃偉哲上周五與多位議員參選人共同推動「2020東京奧運台灣正名」公投活動，國民黨台南市議會黨團30日嚴厲抨擊民進黨只會「口號治國」，每當執政無能之際，更往往利用假議題公投來綁大選，不惜讓運動員犧牲參賽的權利。

對此，黃偉哲團隊發言人郭國文回應說，追求台灣主體意識是台灣主流社會的共同願望，難道追求台灣主體價值是國民黨反對的嗎？如果真如此，顯然國民黨與主流民意脫節已久。

郭國文還指出，此案既已在選委會成案，自然有公投的道理；日後台灣公投將越來越多，這也是民主深化的現象，如果只顧及選舉結果，看到黑影就開槍，才是真正浪費社會資源。

國民黨市議會黨團書記長盧崑福及洪玉鳳、王家貞、林燕祝、曾培雅、李坤煌及林美燕等人質疑，國際奧委會民間機構的報名可以公投嗎？當國際奧委會不受理台灣報名時，台灣優秀運動員長年累月的努力恐將成泡影。黃偉哲身為立法委員難道不知嗎？根本就是轉移執政無能的焦點，企圖欺騙選民獲取政權。

國民黨市長提名人高思博也認為，「正名行動聯盟」強調提案公投是公投法的「重大政策之創制」，非「諮詢性公投」；換句話說，一旦通過就有法律限制，將迫使教育部體育署報名國際奧運時，萬一不被受理也不能再更改名稱報名，這不僅會是嚴重的錯誤政策，也讓現在準備比賽的選手惶恐未來可能沒賽可比。

(中時 )