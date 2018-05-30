社區服務不是「沾醬油」 淡江大學蘭陽校園師生展成果

2018年05月30日 17:37 中時 胡健森

淡江大學蘭陽校園語言系師生用心投入「全球在地行動實踐」，獲得了豐碩的成果。（謝顥音提供）

淡江大學蘭陽校園30日舉辦「全球在地行動實踐」（Glocal Action Practice, GLAP）專題成果展，這不僅是校園內的活

動，更是大學善盡社會責任並與地方社區緊密結合合作的成果展現，這項計畫推手淡江大學英美語言文化學系教授謝顥音表示，計劃的發想來自於自己對於宜蘭的情感以及對大學社會責任的認知，希望透過與社區和地方組織的合作，讓淡江的師生能夠更融入宜蘭，也替宜蘭盡一份心力。

從去年八月份起，謝顥音便帶領語言系的大四學生和宜蘭地區包含漢人、原住民、新住民在內，涵蓋多元文化的7個不同學校和協會合作，透過雙方面的不斷溝通及確認彼此需求，再由謝顥音及所帶領的學生透過英語及文化研究專長展開具體合作，歷時1年終於對外展現努力的成果。

謝顥音表示，這1年來經歷了許多磨合過程，但學生的投入和地方的體諒，讓她覺得這是一件非常有意義的事情，同時學生也成長很多，像是語言系和蘭陽女中合作編了一齣英語歌舞劇，讓蘭女的學生除了接受藝術薰陶外，也能從中學習英語。

謝顥音也帶領學生進入原住民部落裡的碧候國小，4位大姊姊陪伴4位學齡前兒童讀了整整1年的繪本，程婷同學說，從來不知道自己能夠如此深深地影響1個人，即使只是單純地陪伴孩子讀繪本這麼簡單的事情。

謝顥音說，過去大學的社區服務活動經常為人詬病只是「沾醬油」，往往只是為了應付教育部或是學校的績效指標，但是淡江大學蘭陽校園的師生過去1年深耕宜蘭的成果，相信已重新註解「大學社會責任」的意義。

(中時 )