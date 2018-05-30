影》沒帶太陽眼鏡 光芒外野手竟跟敵隊球迷借

克隆(右)3上轟出3分炮，和戈梅茲擊掌慶祝。(美聯社)

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中時電子報

光芒今(30日)和運動家交手，出現逗趣畫面，比賽開始沒多久，適逢太陽下山，外野手接飛球得和陽光對抗，偏偏光芒右外野手戈梅茲(Carlos Gomez)沒帶到太陽眼鏡，沒想到他靈機一動，乾脆跟場邊球迷借，借他眼鏡的人，還是頭戴運動家球帽、身著運動家衣服的敵隊球迷。

32歲的戈梅茲已是老牌外野手，1下運動家進攻時，右外野一半有陰影、一半有陽光，他卻沒帶太陽眼鏡上場。急中生智，戈梅茲乾脆求助場邊球迷，最後借到一名叫威爾區(Matt Welch)球迷的眼鏡；他借了眼鏡，雖沒用上，該局2個飛球打到右外野，他都順利把球接進手套。

該局結束，戈梅茲把眼鏡還給威爾區，還加碼送了顆球給他。威爾區說，當時因應環境，戈梅茲需要眼鏡，「他也問了其他球迷，不過他們只有普通的，而我的算是運動型的，所以他找上了我。」經過這次，威爾區說，這名光芒的外野手，成為他欣賞的其中一名非運動家球員。

到球場有這樣的際遇，對威爾區而言，肯定是難忘的回憶，不過這場比賽，卻不是個令他開心的結果。光芒靠著3上克隆(C.J.Cron)的3分炮，一路取得領先；最後9下，雖運動家從羅莫(Sergio Romo)手中取得2分，追到只剩1分差，仍以輸球做收。

(中時電子報)

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