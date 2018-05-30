2018年05月30日 18:44 中時 張妍溱

3人推著協力車進場，象徵「3強協力、台中前行，團結合作、城鄉共榮」競選目標。（張妍溱攝）

勝利鐵3角盧秀燕與江、顏合體「屠龍」

國民黨台中市長參選人盧秀燕30日於國民黨台中市黨部舉行記者會宣布主委江啟臣、總幹事顏寬恒，開場由盧秀燕、江啟臣與顏寬恒3人共乘一輛協力車進場，象徵團結一致。盧秀燕並當眾宣布全力協助江啟臣參選立院法國民黨團總召，顏寬恒也表示，團結屠「龍」，一定要贏！

盧秀燕表示，這次台中市長選舉是最難打的一場選戰，他們3人在國民黨最艱困時刻，一定要為台中市挺身而出，代表這個世代建立主動團結典範；她邀請江、顏2人擔任競選主任委員和總幹事，也讓社會大眾認識2位是6都選戰中最年輕的競選主委及總幹事，讓民眾看見國民黨改變決心。

江啟臣指出，民進黨執政2年後，從中央到地方都傳出人民不滿的聲音，要讓民眾認同國民黨一定要從台中出發；他與盧秀燕雖在初選時期競爭，但初選後彼此相互學習、相互鼓勵打氣及合作，國民黨要改變，一定要勇敢承擔，所以他願意擔任盧秀燕競選團隊主委，讓台中獲得勝選。

挺團結、團結屠「龍」，一定要贏！顏寬恆說，目前媒體民調顯示林佳龍財政困難，市政推動困難市府與議會關係緊張；這次市長大選沒有黨產、行政資源，但有強大的民意當靠山，要用選票讓鴨霸的民進黨政府下台。

盧秀燕另指出，江啟臣是國民黨青壯派立委，為黨團立院總召最佳人選，年底選舉「決戰中台灣」台中是指標城市，國民黨必須提升選戰層級，把戰場擴張到中央，所以一定要支持江啟臣擔任黨團總召，地方人民的聲音讓中央聽見。

媒體提問台中市長林佳龍擔任立委時競選台中市長，在選前辭立委投入選戰，對於盧秀燕是否也辭職參選，盧回應說，做任何事情都會按部就班，選前辭職主要不讓人認為會濫用行政資源，沒有明說但表示：「相信我們會表現的比林市長好」。

(中時 )