夏令營不一樣！動物醫生、叢林探險王等你來挑戰

「動物保育員體驗營」帶學員走進遊客平時看不到的工作區域。（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

暑假快到了，別只在家裡看電視、玩電動！來動物園走走，參加體驗營，看大自然多美麗、生態奧妙！大家最期待的暑假即將到來，台北市立動物園今年規畫5個不同主題的暑期營隊活動，共推出22梯次、842個名額，活動將於6月6日（星期六）上午10點開放網路報名，歡迎民眾上台北市立動物園機關網站瀏覽營隊活動資訊。

台北動物園今年暑假推出5種不同主題的體驗營，包括「動物保育員體驗營」、「動物園科學家體驗營」、「動物醫生體驗營」、「甲蟲森林體驗營」和「叢林探險王」，歡迎小學到高中學生一起來體驗，透過營隊讓學員對動物及動物園的保育工作，有更進一步的認識。

「科學家體驗營」特別設計動物園科學家先修班課程，讓青少年族群對於如何成為一位優秀的動物園科學家有進一步的認識。（台北市立動物園提供）

「動物保育員體驗營」帶學員走進遊客平時看不到的工作區域，保育員如何讓黑猩猩張開嘴巴檢查刷牙?怎麼讓犀牛跟著指令做出正確的動作？歡迎國小五、六年級小朋友來體驗動物保育員的工作；「動物園科學家體驗營」則歡迎對科學觀察與記錄方法有興趣的國中同學，實際來參與操作演綀等體驗課程，學習野生動物保育概念及相關科學方法。

高中學生即將面臨選擇未來志向，獸醫師是大家很嚮往的工作，但是動物生病不會講話，許多野生動物種類又難以接近，像是馬來貘、非洲獅、食蟻獸等動物，如果牠們生病或受傷了，獸醫師該怎麼進行醫療任務? 「動物醫生體驗營」透過一連串精心設計的野生動物獸醫師工作體驗，讓高中生親自體驗參與，確認自己是不是真的想以獸醫師當作自己的職志。

「動物保育員體驗營」帶學員看看保育員如何讓黑猩猩張開嘴巴檢查刷牙。（台北市立動物園提供）

夏天是甲蟲活躍的季節，甲蟲奇特的外型總是吸引著孩子們的目光，迷人的甲蟲有哪些特殊的生態習性？「甲蟲森林體驗營」歡迎國小1-4年級的小朋友一起來探索甲蟲的奧秘；夏夜森林邊緣正上演著與白天完全不同的戲碼，黃嘴角鴞的口哨聲、叫聲像鳥的斯文豪氏赤蛙、偶爾滑越天際的大赤鼯鼠、在樹稍忙碌穿梭的白鼻心，走入不一樣的動物園步道，總會有另類的驚喜，「叢林探險王」將帶著大家跟隨夜行性動物活動軌跡，體驗夜間生態探險的樂趣。

「叢林探險王」將帶著大家跟隨夜行性動物活動軌跡，體驗夜間生態探險的樂趣。（台北市立動物園提供）

暑假不要只躲在冷氣房打電動，把握難得的機會，跟著保育員、獸醫師一起體驗你不知道的動物園。有興趣的民眾請先上台北機關網瀏覽活動內容，6月6日（星期三）上午10點不要錯過很快就額滿的報名時間。

(中時電子報)

暑假到動物園體驗-保育員獸醫師上線。（影片由台北市立動物園製作，取自YouTube）

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