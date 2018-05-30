夏令營不一樣！動物醫生、叢林探險王等你來挑戰

暑假快到了，別只在家裡看電視、玩電動！來動物園走走，參加體驗營，看大自然多美麗、生態奧妙！大家最期待的暑假即將到來，台北市立動物園今年規畫5個不同主題的暑期營隊活動，共推出22梯次、842個名額，活動將於6月6日（星期六）上午10點開放網路報名，歡迎民眾上台北市立動物園機關網站瀏覽營隊活動資訊。
台北動物園今年暑假推出5種不同主題的體驗營，包括「動物保育員體驗營」、「動物園科學家體驗營」、「動物醫生體驗營」、「甲蟲森林體驗營」和「叢林探險王」，歡迎小學到高中學生一起來體驗，透過營隊讓學員對動物及動物園的保育工作，有更進一步的認識。
「動物保育員體驗營」帶學員走進遊客平時看不到的工作區域，保育員如何讓黑猩猩張開嘴巴檢查刷牙?怎麼讓犀牛跟著指令做出正確的動作？歡迎國小五、六年級小朋友來體驗動物保育員的工作；「動物園科學家體驗營」則歡迎對科學觀察與記錄方法有興趣的國中同學，實際來參與操作演綀等體驗課程，學習野生動物保育概念及相關科學方法。
高中學生即將面臨選擇未來志向，獸醫師是大家很嚮往的工作，但是動物生病不會講話，許多野生動物種類又難以接近，像是馬來貘、非洲獅、食蟻獸等動物，如果牠們生病或受傷了，獸醫師該怎麼進行醫療任務? 「動物醫生體驗營」透過一連串精心設計的野生動物獸醫師工作體驗，讓高中生親自體驗參與，確認自己是不是真的想以獸醫師當作自己的職志。
夏天是甲蟲活躍的季節，甲蟲奇特的外型總是吸引著孩子們的目光，迷人的甲蟲有哪些特殊的生態習性？「甲蟲森林體驗營」歡迎國小1-4年級的小朋友一起來探索甲蟲的奧秘；夏夜森林邊緣正上演著與白天完全不同的戲碼，黃嘴角鴞的口哨聲、叫聲像鳥的斯文豪氏赤蛙、偶爾滑越天際的大赤鼯鼠、在樹稍忙碌穿梭的白鼻心，走入不一樣的動物園步道，總會有另類的驚喜，「叢林探險王」將帶著大家跟隨夜行性動物活動軌跡，體驗夜間生態探險的樂趣。
暑假不要只躲在冷氣房打電動，把握難得的機會，跟著保育員、獸醫師一起體驗你不知道的動物園。有興趣的民眾請先上台北機關網瀏覽活動內容，6月6日（星期三）上午10點不要錯過很快就額滿的報名時間。
(中時電子報)