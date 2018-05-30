支持無菸醫院 彰基員工站台打卡按讚

2018年05月30日 17:36 中時 吳敏菁

彰基社區健康促進中心主任劉晏孜醫師（右二）表示，希望透過活動提醒大家抽菸的壞處，及戒菸的重要性。（吳敏菁攝）

彰基員工戒菸見證人陳女士，鼓勵同事報名戒菸活動，同事也成功戒菸。（吳敏菁攝）

支持無菸醫院，彰化基督教醫院30日舉辦員工站台打卡按讚，將無菸醫院無、菸環境的概念推廣出去，共同支持無菸醫院環境；彰基去年也舉辦「員工戒菸重金獎賞」活動，員工戒菸有成，活動中分享戒菸心得，帶動更多人響應。

彰基員工戒菸見證人陳女士表示，同事小黃42歲，在彰基工作13年，唸專科受同學影響抽菸，菸齡超過20年，平均1天抽1包。近來看到親人因另一半抽菸，長期在二手菸環境，50歲就罹患肺癌，抽菸家人最後也罹患肺癌去世。

小黃決心戒菸了，有感戒菸成功的關鍵，在求助戒菸門診和親友的鼓勵，藉由「員工戒菸重金獎賞」活動的契機報名，一開始注意力不集中，想抽菸時變得焦躁，睡眠品質變差等，院內戒菸醫療團隊給予專業衛教支持，終於克服菸癮，小黃已經成功地1年多沒抽菸了。

彰基社區健康促進中心主任劉晏孜表示，香菸和很多疾病有關，國人10大死因大都和吸菸有關，包含癌症、心臟病、中風及慢性肺部疾病等，每年至少有2萬4000名死於吸菸，有3000名死於二手菸害，二手菸罹病約15萬至23萬人，平均2、3分鐘就有1名不吸菸者因他人吸菸而罹患疾病。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時 )