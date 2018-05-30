台大女分屍案 高大成節目洩驚悚內幕：內臟比外皮好吃

2018年05月30日 17:34 中時電子報 吳玫穎

知名法醫高大成。(本報系資料照)

板橋情殺分屍案，朱姓健身教練涉嫌殺害台大畢業的黃姓女友並分屍，原本遍尋不著的左大腿與內臟，在殯葬業者協助下，終於尋獲第8袋左大腿，但內臟呢？其實法醫高大成昨晚上《新聞挖挖哇》被問起這個問題，說了一句耐人尋味的話，「如果以我的感覺啦，內臟比外皮還好吃啦。」

高大成這句話讓現場嘉賓驚問：「吃掉喔？」高大成進一步解釋，人的軀幹大約40公斤，因為太大塊的關係，都會從腹部地方切成兩塊，內臟就很容易跑出來，「內臟裡面都有血跡，對野生動物來說，那是很好吃的東西。」

所以如果兇手包太少層，狗聞到味道挖出來，內臟很容易就不見了，高大成說：「如果找不到內臟其實都是很正常，尤其在荒郊野外，你不會專門把內臟拿回家冰，因為那味道很不好聞。」

至於受害者頭髮為何全沒了？高大成認為有兩個可能，第一兇手對頭髮有特別愛戀，所以剃光受害者頭髮，第二就是有可能是因為浸泡所造成毛髮脫落，但從這物事件的案發到埋屍的時間來看，又不太可能是因為浸泡而脫落。

高大成過去曾處理過一件女同性戀情殺案，兇手殺死擔任舞女的另一半後，還與屍體同睡一個禮拜，後來屍體開始出現臭味，讓兇手乾脆把屍體浸泡在水中，企圖把臭味洗掉，因為泡太久導致頭髮全掉光。

(中時電子報)