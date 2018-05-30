楊烈為戲換掉10年髮型！和書偉頂「父子頭」

2018年05月30日 17:38 中時 林淑娟

楊烈為八點檔換新髮型。（台視）

楊烈為八點檔換新髮型，與書偉有父子頭。（台視）

書偉的新髮型與楊烈有異曲同工之妙。（台視）

台視八點檔《情．份》再度加入新角色，劇中飾演楊烈兒子的張書偉即將登場，楊烈之前為戲尋求突破，配合劇情需要一改維持了十年的招牌造型，頂了一頭韓系風髮型亮相，意外的讓張書偉和楊烈兩人成了有趣的「父子頭」！

楊烈新髮型一出來大獲好評被讚超有型，一直以來都為自然捲相當苦惱的他滿意的說：「沒想到這時候自然捲竟然派上用場！」成功的新造型也讓楊烈心情大好：「身邊的人都說彷彿一夕之間年輕十歲，感覺整個人變得蠻清爽的、也很有精神！」

他劇中與昔日情人方文琳再次相遇，為了重新追求對方，將自己精心打扮、換新造型希望給對方好印象，十年來沒換過髮型的楊烈為此將頭髮剪短，回想剪頭髮前一天的心情他坦言：「真的讓我很猶豫煩惱不已，因為一直以來給人家的印象太深刻了，怕新的造型是不是能夠被接受，也會覺得如果刻意弄得很年輕會適合嗎？所以一直很糾結、沒安全感。」

他說老婆看到新造型時嚇了一跳，不過新造型的誕生其實老婆也有參予，幾乎沒在染髮的楊烈透露：「因為最近這段時間戲份很密集，實在沒有時間去染，所以商請太太幫忙，我們特地到藥妝店挑顏色，兩個人搞了老半天。」最後出來的成果讓他自己很滿意、老婆也很喜歡：「她在染的時候一直鼓勵我，新造型真的讓我變得很有精神。」

(中時 )