驚！梅雨遲不來！南部去年降雨量不到不平均值5成

2018年05月30日 17:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全球暖化，台灣高溫直直飆！就連梅雨也遲來了，台灣5月中旬即進入梅雨期，惟今(107)年2月迄今降雨偏少，各地區水庫蓄水量持續減少，目前北部及中部地區水情穩定，南部地區自去(106)年8月迄今降雨量只有歷史平均值不到5成，旱象持續嚴峻。經濟部水利署表示，由於時序已進入防汛期(5~11月)，當前情勢實為一手抗旱，一手防汛的具體寫照，在抗旱的同時，各項防汛策進作為也全力並進中。

水利署指出，去年8月察覺降雨可能偏少，即提前啟動抗旱應變機制，經濟部、水利署暨所屬水資源局陸續召開水情會議已達82次，透過水庫放水總量管制、跨區域供水調度、農業節水灌溉、自來水減壓供水及產業節水，至今已節省總水量約5.5億噸，相當於曾文及烏山頭水庫加起來的容量，目前全台各水庫5月底均將保留民生、產業2個月以上安全水量，因此供水仍然穩定。依中央氣象局資料顯示，預估6月中旬有較多降雨機會，水利署仍將保守因應，並每周召開水情會議檢討，以6月底前不進入對民生產業影響較大的三階限水為目標。

因應汛期，水利署於3月21日、4月18日召開2場與各所屬機關防汛整備會議，署長賴建信逐一盤點防汛整備作業情形並進行情境模擬；4月25日並邀集各直轄市、縣(市)政府水利首長進行防汛經驗交流及座談，強化中央與地方政府協調聯繫。為因應和統合中央部會救災資源，督導及協助地方政府迅速處理水災緊急應變工作，4月26日於中央災害應變中心舉辦水災中央災害應變中心演練，由行政院災害防救辦公室、消防署、災防科技中心等擔任指導單位，透過演練強化緊急應變分工機制及溝通協調平台。

賴署長指出，今年的防汛策進作為，利用風險管理盤點出內水、外水防汛熱點、偕同縣市政府加強溝渠清疏、強化河川與水庫疏濬三大主軸。為把握枯水期加強疏濬，中央管河川疏濬量1至5月原目標量732萬立方公尺，逾倍提升到1,515萬立方公尺，迄今更已疏濬1,770萬立方公尺，超越趕辦目標，除增加河道通洪斷面外，也預留颱洪豪雨土砂落淤空間，大大提高防災應變能力，後續並仍將秉持疏濬無間斷持續辦理。

另外，水利署協助地方政府成立425個水患自主防災社區，並於汛期間主動提供淹水警訊，以利地方政府必要時提前啟動疏散避難措施；大型移動抽水機預佈1,149部至防汛熱點、自有65部因應災情機動支援地方政府；易淹水地區滯洪池總計40座，滯洪量擴增至1,996萬立方公尺；抽水站完成 159座，抽水能量大幅提升為每秒896立方公尺。

當前情勢，各地區除仍需節約用水外，水利署全面抓緊防災減災及離災工作力道，預防災害發生，即時水情、最新防災預警及限停水訊息，可至「防災資訊服務網」下載「行動水情APP」，或由臉書防汛抗旱粉絲團獲得。

(中時電子報)