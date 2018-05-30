《中時晚間快報》藍綠惡鬥空喊「愛台」 國台辦諷 騙不了百姓

2018年05月30日 17:50 中時電子報 綜合報導

藍綠惡鬥空喊「愛台」 國台辦諷 騙不了百姓

近日有外媒談及所謂「脫台者」現象，大陸國台辦發言人安峰山稱，當前台灣內部藍綠惡鬥和對立，有些輿論也認為，應讓國民黨、民進黨和共產黨一起來比賽，誰更加愛台灣，這樣的話能夠讓老百姓有更多的選擇。一個制度、一個政黨有沒有吸引力，關鍵在能否讓人民獲得實在好處，「空喊什麼愛台灣，都是餘事無補」。

水果價格直直落 農民損失慘重

最近因天氣炎熱，水果產量大增，導致價格低落，有民代指出，香蕉每公斤只剩1元，農民損失慘重只能吃土，鳳梨、荔枝也受到影響。南投集集鎮蔬果合作社理事主席黃榮炫表示，今年香蕉價格低落，主要是氣候炎熱，產量大增，現依品質分成3級：A級每公斤6元、B級3元、C級1元，農民栽植的成本大約每公斤10元左右，確實有入不敷出之虞。

百里侯爭連任 柯等5人告急

2018年底共有14位縣市長爭取連任，根據《遠見雜誌》今天公布的最新民調，有5位現任百里侯目前支持度不到5成，選情告急，由低至高分別是澎湖縣長陳光復、嘉義市長涂醒哲、台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷，以及台北市長柯文哲。

趙麗穎《楚喬傳》吻不夠 林更新 耳紅落跑

中天娛樂台39頻道明31日起每周一到周五晚間9時播出由趙麗穎、林更新、竇驍主演的特工古裝大戲《楚喬傳》，趙麗穎在劇中飾演個性堅毅勇敢、武功高強的諜者楚喬，和林更新飾演的武功師傅宇文玥大談師徒戀。劇中被認為最經典的吻戲是趙麗穎與林更新不得已要分開時，兩人難捨難分，林更新突然一把將趙麗穎拉進懷裡溫柔地一吻，瞬間畫面充滿粉紅泡泡非常浪漫。

(中時電子報)