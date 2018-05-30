4年來最火爆！遭以色列狂轟65據點 哈瑪斯同意停火

以色列南部城市29日遭哈瑪斯以火箭彈及迫擊砲攻擊。(美聯社)

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中時電子報

實際控制加薩走廊的伊斯蘭組織哈瑪斯29日先是以70枚迫擊砲及火箭彈，隨後以色列軍方徹夜攻擊哈瑪斯65個據點報復，釀成自2014年加薩戰爭以來最嚴重的衝突。對此哈瑪斯29日於推特上宣布，在經過協調後，只要以色列遵守協議，哈瑪斯也願意停火。

伊斯蘭組織哈瑪斯政治局副主席阿海雅（Khalil al-Hayya）在聲明中表示，經過過去數小時的多方協調，哈瑪斯願意在加薩停火，只要以色列也維持停火狀態。

對此以色列目前對於這些停火協議沒有回應。以色列情報部長卡茲（Israel Katz）也未對此提出正面回應，只稱以色列無意讓衝突升級，但如果哈瑪斯繼續攻擊以色列的話，「我也不知道他們的命運會如何」。他也稱目前是自2014年以巴戰爭後，以巴最接近戰爭的地步。

以巴衝突自月中美國將駐以使館遷至充滿爭議的耶路撒冷以後越演越烈，除了以色列第一時間血腥鎮壓加薩走朗抗議民眾，造成至少60死之外，哈瑪斯也在28日朝以色列南部發射70枚迫擊砲和火箭彈，但都遭以色列防空系統攔截。

從加薩走廊向以色列發射出的70枚迫擊炮及火箭彈，是在巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（Islamic Jihad）誓言要向以色列報復稍早前遭以軍射殺同袍之後發生的。

以色列南部城市遭哈瑪斯發射的迫擊炮及火箭彈集中，冒出濃濃黑煙。(美聯社)

接著不到24小時以色列隨即還擊，並在午夜宣布再次出動戰機狂轟在哈馬斯以及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動在加薩走廊的25個據點，包括軍火庫、訓練基地等軍事設施，也讓以色列再這次的行動中攻擊的據點數增加至65個。

哈瑪斯也在攻擊以色列以後，先行從總部及各據點撤離，以防遭以色列報復。

如今以巴衝突陷入了自2014年以來最嚴重的危機，巴勒斯坦指控以色列自3月30日以來，已經在加薩走廊殺死121名手無寸鐵的抗議民眾，尤其是半個月前以色列與美國踩過了巴勒斯坦人民心中的紅線，將美國駐以色列使館遷至耶路撒冷，但因巴勒斯坦也認東耶路撒冷為首都，造成上千大批民眾因此在加薩走廊抗議，卻遭以色列大規模鎮壓，造成至少60死、2000多人傷，也是加薩走廊近年來最血腥的一天。

(中時電子報)

文章來源：Hamas agrees to Gaza ceasefire if Israel reciprocates

文章來源：Israel warns it is on the brink of war with Hamas as its fighter jets pound 55 targets in Gaza in response to the heaviest barrage of Palestinian rockets in four years

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