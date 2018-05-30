浩鼎案張念慈：翁啟惠股票非贈與 「他對錢沒興趣」

2018年05月30日 18:27 中時 李文正

前中央研究院院長翁啟惠因浩頂案被控貪汙罪，士林地院今（30日）開庭審理，傳喚浩鼎公司原始股東，也是實際買賣股票的周朗秋、同為被告的浩鼎生技董事長張念慈作證，兩人都說，感念翁對於浩鼎公司的付出，打算要贈送150萬股股票，另外3000張股票，則是翁的自由資金，張強調，不可能贈送給翁，若被太太知道的話「會把我殺了！」

檢方指控，張念慈為了新研發的「一鍋法」，可以降低起始原料（醣分子）的成本，從每公克100萬美金降低到10萬美金，因而期約賄賂翁，另外，3000張股票，則是張念慈賣股替翁啟惠還錢給中嘉尹衍樑，翁不花一毛錢購得股票而獲利。

張念慈出庭作證，自己在美國麻省理工學院化學系畢業，在全美第一大的藥廠工作16年，創辦Optimer公司後，年薪55萬美金，而張在美念博士時，小孩就交給翁啟惠的妻子劉映理照顧，兩人認識超過40年，交情匪淺，幫忙管理股票合情合理，翁若需要用錢才會詢問張，平時不會討論買賣股票。

2012年3月間，張念慈詢問是否有興趣購買浩鼎股票，翁的女兒翁郁琇表示有興趣，但身上沒有資金，張認為兩家是世交，答應會幫忙處理，因而轉向尹衍樑商借美金321萬，購得3000張浩鼎股票，直到翁傳email給張，希望「盡快」歸還欠款，張念慈表示，因手上Optimer股票遭限制買賣，資金也很困難，先出售自己的浩鼎股票，湊足1億1000多萬先還給中嘉，不可能送股給翁啟惠「若是被太太知道送股的話，她會殺了我！」

張證稱，當時把Alpha公司名下的660張股票出售，但7000多萬資金仍不夠支付，張回美國後，立刻出售周朗秋妻子鄭秀珍名下自己的271張股票，扣除稅金與其他欠款後，償還臺幣9300萬資金，翁、張兩人基於互相信任的關係由張處理，翁本人完全不知情，張說：「翁對於金錢沒有興趣」。

張強調，「借名登記」也不是他願意的，他不懂臺灣的法令，但不可能行賄翁啟惠，法官諭知，8月28日上午續行審理程序，當天將會提示證據，並進行言詞辯論。

(中時 )