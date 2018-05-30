NG蔬果不浪費！惜食分享餐廳吃營養嘗美味

2018年05月30日 17:56 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

外表不起眼的蔬果或許賣相不好，但可能是在成長過程沒有噴灑農藥！讓我們用行動支持這些NG蔬果，從中吃營養嘗美味！

新北市政府農業局推動「惜食分享餐廳」計畫，邀請餐廳使用「蔬果格外品」，讓健康、營養的好蔬果不因「以貌取果」而被浪費。「蘿蔔蹲 Farmers Tasty」火鍋店主打產地直送的農鮮鍋物，內許多食材都是從新竹、桃園自有農地而來，因為不灑化學農藥，讓作物自然生長，所以各種奇形怪狀的蔬果都有，也都有機會變成顧客餐桌上的鍋物。

「蘿蔔蹲 Farmers Tasty」店長羅文廷表示，有感於食安議題，便創設這家主打新鮮蔬果的火鍋店，希望民眾可以吃到產地直送食材及天然蔬果熬煮的湯底。加上親人長期於桃園新屋與新竹尖石務農，每隔一段時間就會從產地運蔬果到店內使用，米飯也是用新屋鄉在地出產的芋香米，甚至連冰淇淋都是用天然食材請人特製而成，所以顧客不用擔心會吃到不好的食材。除了自家作物，他們還會拜訪台灣各地的友善農友，引進其他好食材及少見的食材如北瓜、天山雪蓮等，希望顧客在吃安心同時，能夠認識不同的食材。

羅文廷也表示，他們以接近「放養」的方式讓作物自然生長，奇形怪狀的格外品在店內不算罕見，加入「惜食分享餐廳」是希望能夠錦上添花，透過推廣讓更多民眾認識食材原有的面貌。雖然在推廣過程中曾遭遇顧客挑戰，被懷疑是使用不好的、回收的蔬果，但經過講解，大多數的客人都能夠理解、接受，進而支持這種惜食理念，因此他們會繼續堅持，未來也考慮在店內開架販售友善食材，讓顧客把食材的原貌帶回家!

農業局長李玟表示，「以貌取果」是造成食物浪費的原因之一，自然生長的蔬果本來就會有不同形狀、大小，它們的營養成分不會因外觀而異。近年來透過推廣與國外觀念交流，社會對於這些格外品接受度已逐漸提高，希望民眾能夠支持這些有理念的餐廳，透過飲食來改進土地與生活環境。

(中時電子報)