老母雞實用料理大賽 全國13隊餐旅好手對決

▲老母雞實用料理大賽被評為創意領先，造型用心且細膩，色香味俱全，贏得冠軍寶座的崑山科大余麗瑩、施頤與作品。（楊樹煌攝）

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▲老母雞實用料理大賽擔任評審的福華大飯店行政主廚古來文（右）與涵碧樓副主廚陳宗佑（右2）全程嚴審作菜情形。（楊樹煌攝）
▲老母雞實用料理大賽獲得票選人氣王的南開科大蔡旻翰、魏吟珉作菜情形。（楊樹煌攝）
▲老母雞實用料理大賽獲票選人氣王的環球科大黃成忠、楊雅晴作菜情形。（楊樹煌攝）

養雞和餐旅協會為讓淘汰老雞母，透過精巧的手工創意，變成美味可口的實用料理，今30日在南開科大中餐廚藝教室，舉辦別開生面的老母雞實用料理大賽，共有全國經初賽決選的13個隊伍，26位餐旅好手展開餐飲技藝決賽，比賽結果由崑山科技大學余麗瑩、施頤奪冠、網路人氣王票選由南開科大和環球科大獲得。

這項由中華餐旅協會與中華民國養雞協會共同主辦的「老母雞HEN實用料理大賽」，今天下午在南開科大展開老母雞實用料理實作評比大賽，並以150分鐘製作出老母雞的主食、主菜、湯品、點心；會中特邀福華大飯店行政主廚古來文、涵碧樓副主廚陳宗佑等擔任評審。

中華民國養雞協會理事長陳國村指出，現在全國每年淘汰的老母雞約有1,000萬隻老母雞，以往老母雞的用途都用在熬煮湯頭，而且愈老愈值錢，其餘的用來製作鹽水雞、貢丸或雞肉鬆，其實老母雞還可透過手工創意，讓它變成美味可口的實用料理，希望藉由比賽，讓廚藝專家把老母雞實用價值發揚光大。

中華餐旅協會理事長李子田表示，台灣每年蛋雞約有3,900萬隻，如何讓這些具食用價值的老母雞，除了製作高湯，還能變成料理，透過餐飲行銷是最快速，也能打出更多通路，希望此次老母雞實用料理大賽是個開端，除有拋磚引玉之效，並能為老母雞打出通路。

經整個下午的廚藝競賽，評審結果於今下午6時揭曉，由崑山科大余麗瑩、施頤，被評為創意領先，造型用心且細膩，色香味俱全，贏得冠軍寶座，獲頒肆萬元獎學金。亞軍南開科大蔡旻翰、魏吟珉，獎學金1萬元。季軍義守大學王紹銘、陳怡君，獎學金5,000元。另網路人氣王票選由南開科大和環球科大獲得，並各獲獎學金5,000元。

(中時 )

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