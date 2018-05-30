女房客突人間蒸發 房東進房後卻看到人生最驚悚畫面

女房客欠錢人間蒸發，留下了史上最噁心的冰箱給房東 (圖／翻攝自爆料公社)

友善列印
中時電子報
女房客把房間弄得髒亂無比後就消失 (圖／翻攝自爆料公社)
浴室內的屎尿也都沒有清理，讓房東爆炸了 (圖／翻攝自爆料公社)
房東友人公布兩人身分，提醒大家要注意 (圖／翻攝自爆料公社)
女房客外表看似相當年輕，長相也不錯，卻把租屋處弄成豬窩，讓人無言 (圖／翻攝自爆料公社)

一名女房東在臉書上PO文，表示2名女房客欠繳房租，原本訂好時間要退租繳交欠款，但到了約定時間卻遲遲沒出現，因此前往租屋處找人，一進門後卻看到了人生中最驚悚的畫面。

女房東友人在臉書「爆料公社」表示，2名女房客表示自己被前男友趕出家門，沒地方住，希望房東能收留。房東於心不忍，於是收留了兩人，並簽下三個月的短期合約。

但到了第二個月，兩女就開始喊窮，積欠房租，表示要用押金折抵，到了第三個月連半毛錢都沒付，也不接電話，於是房東就PO上爆料公社，兩女看到後急忙連絡房東，表示一個禮拜內會繳清欠款與搬家，希望房東能把文章刪除。

房東心軟相信後，撤下文章，但一個禮拜過了，兩女始終沒有聯繫，房東便前往租屋處查看。沒想到門一開，房東就嚇到腿軟。房間內髒亂無比，不僅堆積著大量的垃圾與雜物，擺設也全都被弄亂，更可怕的是冰箱內還爬滿了各種蟲子，浴室內的屎尿也全部沒有處理，就這樣放著發臭。

房東看到後暴怒，再度PO上爆料公社，提醒大家小心這兩名惡質女房客。網友也傻眼：「這地方是人住的？」、「那個冰箱是我看過最噁心的」、「真是個敗類」、「請勿刪文，讓全台灣都認識這兩人」。

(中時電子報)

老母雞實用料理大賽 全國13隊餐… 全球最長商業航線　新加坡－紐約…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。