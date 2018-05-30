女房客突人間蒸發 房東進房後卻看到人生最驚悚畫面

2018年05月30日 18:01 中時電子報 林毅

女房客把房間弄得髒亂無比後就消失 (圖／翻攝自爆料公社)

浴室內的屎尿也都沒有清理，讓房東爆炸了 (圖／翻攝自爆料公社)

房東友人公布兩人身分，提醒大家要注意 (圖／翻攝自爆料公社)

女房客外表看似相當年輕，長相也不錯，卻把租屋處弄成豬窩，讓人無言 (圖／翻攝自爆料公社)

一名女房東在臉書上PO文，表示2名女房客欠繳房租，原本訂好時間要退租繳交欠款，但到了約定時間卻遲遲沒出現，因此前往租屋處找人，一進門後卻看到了人生中最驚悚的畫面。

女房東友人在臉書「爆料公社」表示，2名女房客表示自己被前男友趕出家門，沒地方住，希望房東能收留。房東於心不忍，於是收留了兩人，並簽下三個月的短期合約。

但到了第二個月，兩女就開始喊窮，積欠房租，表示要用押金折抵，到了第三個月連半毛錢都沒付，也不接電話，於是房東就PO上爆料公社，兩女看到後急忙連絡房東，表示一個禮拜內會繳清欠款與搬家，希望房東能把文章刪除。

房東心軟相信後，撤下文章，但一個禮拜過了，兩女始終沒有聯繫，房東便前往租屋處查看。沒想到門一開，房東就嚇到腿軟。房間內髒亂無比，不僅堆積著大量的垃圾與雜物，擺設也全都被弄亂，更可怕的是冰箱內還爬滿了各種蟲子，浴室內的屎尿也全部沒有處理，就這樣放著發臭。

房東看到後暴怒，再度PO上爆料公社，提醒大家小心這兩名惡質女房客。網友也傻眼：「這地方是人住的？」、「那個冰箱是我看過最噁心的」、「真是個敗類」、「請勿刪文，讓全台灣都認識這兩人」。

(中時電子報)