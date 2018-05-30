「簡單的極致」紫艷中餐廳推全新港點饗客

台北W飯店紫艷中餐廳6月4日起推出全新港點，售價180至240元不等。（徐力剛攝）

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蒸點「紅裳鮮蝦西施餃」飽滿蝦仁搭配Q彈外皮，售價240元／份。（徐力剛攝）
特殊造型「芋茸蜂巢鳳尾蝦」外型好看且滋味絕佳，售價240元／份。（徐力剛攝）
「南瓜金鑲脆果」橘紅色外皮裹入濃郁南瓜內線，售價210元／份。（徐力剛攝）
升級版「紫艷片皮鴨」精選宜蘭櫻桃鴨製作，售價1980元／隻。（徐力剛攝）
菠菜餅皮包裹切片鴨肉、鴨皮滋味一絕。（徐力剛攝）
片皮鴨全新吃法，建議搭配炸芋絲、松露起司、冰梅醬、淮鹽、白糖、黑胡椒等配料品嘗。（徐力剛攝）
特色菜「紫艷西施泡飯」可供6至8人分享食用，售價1980元／道。（徐力剛攝）
台北W飯店紫艷中餐廳主廚鄔海明。（圖片提供／台北W飯店）

港籍主廚鄔海明曾說：「港點是粵菜精髓，將看似簡單料理做到極致就是完美」。台北W飯店紫艷中餐廳在其帶領下，使用台灣在地食材入饌製作記憶中港點，帶給消費者味蕾全新衝擊。

交流與刺激是靈感泉源，特意回到家鄉香港找尋靈感，這次帶來5款全新港點，包括蒸點-紅裳鮮蝦西施餃、炸點-芋茸蜂巢鳳尾蝦、千絲萬縷芋絲炸春卷、甜品-南瓜金鑲脆果與奶皇千層馬來糕，多重美味一次滿足，6月4日起同步供應。其中「芋茸蜂巢鳳尾蝦」以蜂巢為繆思，將綿密大甲芋頭混合松阪豬、雞粒、冬菇等內餡，再裹入鮮蝦入下鍋油炸，一口咬下卡滋卡滋口感與鹹香餡料在口中迸發出全新滋味。

另道「紅裳鮮蝦西施餃」外型小巧可愛，以新鮮胡蘿蔔汁將餃子外皮染色，夾入鮮蝦、荸薺、芹菜等佐料，打開蒸籠香氣伴隨白煙滿溢於室，荸薺爽脆口感與鮮甜蝦肉 在口中交織全新圓舞曲。

升級版「紫艷片皮鴨」精選3.8公斤宜蘭櫻桃鴨為食材，經八角、桂皮、香葉等15種香料製作滷水醃製，再淋上麥芽糖醋風乾備用，美味烤鴨考驗主廚控制火侯功力，將整隻鴨子放入龍眼木柴窯內煙燻。上桌時有專人進行片鴨秀表演，鴨皮薄透如紙，鴨肉軟嫩不柴，可謂鴨中絕品。

美味佳餚「紫艷西施泡飯」湯底濃郁鮮甜，使用鱈場蟹殼、龍蝦殼、沙公、白蝦等食材久熬，再加入鱈場蟹肉、明蝦、干貝、絲瓜、芹菜、青江菜等，最後倒入炸香米混合，多層次口感暖胃又暖心。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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