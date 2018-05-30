天氣太熱　老翁派出所前昏倒 　警即刻救援

2018年05月30日 18:19 中時 黃國峰

張姓老翁騎機車經過南屯派出所前突然暈眩而跌倒，多名員警幫忙攙扶到所內休息。（黃國峰翻攝）

夏日炎炎，太陽連日烘烤，中市南屯區一名70歲張姓老翁日前騎機車行經南屯派出所前，疑因天氣炎熱加上血糖過低，突然頭暈腦眩連人帶車跌在馬路上，派出所多名員警見狀立即衝上前，將張翁攙扶進派出所休息，並通知家屬將張翁接回家。

台中市警局第四分局南屯派出所指出，日前早上10點多，炙熱的太陽高掛，南屯所警員林王衍虎正在執勤台附近辦事，見張翁騎機車騎很慢正好經過門口時，突然跌落在馬路上，大腿被機車壓住，全身並癱在馬路上，員警林王衍、周以鈞、高飛翔立即飛奔將機車拉起來，並觀察張翁傷勢，幸好僅手腳有輕微擦傷，張翁意識相當清楚，向員警表示不需就醫。

員警先攙扶張翁進派出所休息，張翁表示家住三厝里，因為自己有糖尿病，可能是血糖過低，加上天氣太熱沒喝水，剛剛騎著機車時突然趕到一陣昏眩才跌倒，幸好沒有與其他車輛擦撞，員警立即拿來白開水給張翁補充，直到家屬來到張翁已逐漸恢復，老翁與家屬非常感謝員警相助。

南屯派出所所長楊錫洲表示，天氣炎熱，身體水分及能量消耗較快，血糖容易不穩，出門在外應多補充水分，年長者外出更應該注意水分補充及血糖狀況，並呼籲身體如不舒服應避免駕駛車輛，以免發生事故。

(中時 )