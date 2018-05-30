學者：台灣景氣將受陸美貿易戰影響

2018年05月30日 19:01 中時 季節

中美經濟合作策進會與對外關係協會於30日舉辦「從美中貿易衝突探討台灣經濟戰略布局」講座，與會者指出我方經濟深受世界景氣影響，因此一旦陸美貿易戰加劇，勢必影響對我方經濟。而美國之所以大打貿易戰，其實跟總統要競選連任有關。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，從1980年到2000年台灣經濟成長率遠高於世界平均，但2000年後和世界平均接近，且高度連結，國際成長率一高就高，反之亦然，因為我們是出口為主的經濟型態。所以我們的經濟將受陸美貿易戰影響。

孫明德還指出，台灣主要出口三類產品，第一類是ICT電子零組件和視聽通訊， 第二類是金屬等原物料，第三類是機械、電機、光學等設備，位於中部。而這些產品幾乎主要都是出口到大陸，運輸和電機則主要出口美國，因此深受陸美貿易戰影響。

孫明德表示，美國貿易赤字全球最高，約46%貿易逆差源自大陸，將近3470億美元，但日本、德國、台灣等其實都把產品先賣給大陸，大陸再賣給美國，所以大陸沒有賺那麼多，而美國制裁後台灣也逃不掉。而貿易戰惡化對大陸可能導致對美出口減少、外資撤離、人民幣貶值

孫明德稱國幣貨幣基金預測2018年大陸、台灣、香港、日本、南韓的經濟成長率都會比2017年時低，因為都是供應鏈，所以與其說是陸美貿易戰，不如說是美國與東亞的貿易戰。

政大教授鄧中堅則指出，美國經濟成長率通常影響總統能否連任，例如尼克森跟聯準會主席要好，輔以推動社福，成功連任。而老布希雖打贏波灣戰爭，但經濟表現不好就輸了。因為2年要讓經濟明顯好轉不容易，因此川普如今大打貿易戰應該還是著重2020年大選，而非2018年的期中選舉。

鄧中堅表示昔日台灣經濟成長，政府扮演重要腳色，除協助推動半導體外，政府還用菸酒公賣推動建設。日本、南韓也是政府扮演重要腳色推動經濟發展。就算到如今，中華電信、中油、中鋼董事長也是政府派。所以雖然大陸的中國製造2025由政府推動，讓外國覺得可怕，但台灣過去也是如此。工研院是政府成立，曾是我們最大的半導體生產廠，所以我們看大陸半導體發展，跟我們過去發展很像。因此大陸對於被美國批覺得冤枉，但美國和西方看法不同，此乃南北差別，已開發國家與開發中國家對貿易、投資與智慧財產權看法不同。今天發生在陸美之間的貿易摩擦，哪天也會發生在我們跟美國之間。就如同當初1985年台幣被美國要求從1比40升到1比25，當時大家也擔心台灣開放就完了，但並沒有。因此從台灣經驗看，貿易戰對大陸也未必是壞事。

鄧中堅指出，因為大陸是市場經濟受益者，因此經濟上越來越資本主義。如今搞重商主義的是美國，以國家力量採取各種方式爭取國家貿易盈餘。經濟自由主義的反而是大陸。

鄧中間提醒我方執政者應深思，當大陸追求並以自由市場經濟為號召，而川普又只有美國利益，倘若美國回到孤立主義，台灣如何自處？執政者必須深思如何真正為了百姓，擬定戰略。

(中時 )