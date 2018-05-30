孟耿如初試啼聲唱偶像劇插曲！黃子佼吃味她「搶先一步」

孟耿如初試啼聲開唱。（輝映​創藝）

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孟耿如主演台視、東森偶像劇《高塔公主》，她為該劇初試啼聲演唱插曲〈只是想太多〉，6月1日將發行數位單曲，她的另一半、也是她音樂界前輩黃子佼第一時間就聽過，還誇讚這首歌很好聽，也即將推出個人音樂新作的黃子佼，對於孟耿如搶先他一步推出音樂作品，還是覺得有點吃味，直說「真是讓人太忌妒了啦」。

孟耿如力邀金曲製作人Peggy許哲珮為她量身訂作，在忙碌的戲劇拍攝行程裡，擠出時間開會討論、練唱錄音，尤其是她第一次嘗試高難度的爵士曲風，對演員出身的她而言挑戰難度更高。在錄製這首歌的期間正是《高塔公主》的拍攝期，在拍攝與錄音蠟燭兩頭燒的過程中，她還曾一度發生氣胸緊急送醫治療，所幸住院觀察休息後逐漸康復，而敬業努力的她仍舊利用拍戲空檔勤練歌藝，順利完成錄音。

黃子佼覺得孟耿如很幸運，能夠有許哲珮為其量身打造，能唱到她的創作並製作的歌很幸福；先前兩人會聊一些音樂上的想法，不過他當然還是尊重孟耿如自己的詮釋，畢竟這是屬於她的作品，自己只是從旁輔佐沒有干涉太多。

身兼單曲詞、曲創作暨製作人的許哲珮覺得孟耿如是一個工作與生活上都非常認真努力的女孩，所以能將歌曲的情感與氛圍表現得極好，兩人一見如故，同樣想法鬼靈精怪、天馬行空，對於許多想法都非常有默契，因此她很快就寫出這首歌。

(中時 )

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