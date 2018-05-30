駭客網站TWDDOS攻擊央行 調查局搜索約談1嫌

2018年05月30日 18:58 中時 陳志賢

知名駭客網站TWDDOS ，日前以分散式阻斷服務(DDoS)攻擊中央銀行、中華電信網站，並製作多個公務機關遭受攻擊影片上網供人瀏覽，招攬會員以比特幣購買DDoS攻擊服務，警調專案小組28日搜索TWDDOS網站管理者處所，約談1名嫌犯，查扣犯案之手機、電腦及比特幣等證物，調查局表示，本案亦為首次查獲從事比特幣非法交易之案件。

調查局表示，TWDDOS網站自稱為台灣首家最強阻斷式攻擊(DDoS)服務提供者，提供穩定且強大之攻擊流量，強調司法單位無法追查，進行攻擊並製作多個公務機關遭受攻擊影片，放上Youtube供人瀏覽，以招攬會員購買DDoS攻擊服務，並針對公務機關、金融機構等單位進行攻擊，以提升知名度。

該駭客網站招攬有意購買攻擊服務者，需將比特幣轉至國外比特幣代收機制之指定帳戶。涉嫌人為吸引感興趣之人加入會員，除提供45秒的免費攻擊試用，更為證明攻擊效果，日前分別攻擊中央銀行與中華電信網站，造成網站短暫停止服務，因受害機關眾多，台北市調查處與刑事局偵九隊分別成立專案小組，28日在台北地檢署指揮下搜索TWDDOS網站管理者處所。

調查局指出，從查扣主機Log中發現，該網站已有會員2000餘人，曾對國內外網站發動2萬餘次攻擊，台灣地區曾遭攻擊網站計有中央銀行、多所大學、國高中等學校、中華電信、電信業者機房、遊戲公司及金控公司等。

調查局強調，TWDDOS網站管理者及主要會員透過將攻擊指令轉接國外攻擊網站，以跳轉國外IP方式規避追查，並提供不法份子攻擊政府機關或民間業者主機，已嚴重妨害受網站正常運作及社會經濟秩序，將持續追查曾使用此平台進行攻擊之不法份子，並呼籲民眾切勿仿效以DDoS攻擊方式進行干擾或勒索，受害民眾可向調查局檢舉，調查局將持續全力偵辦相關案件。

(中時 )