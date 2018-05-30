影》查普曼火球亂飛 桑契斯秀阻殺即刻救援

2018年05月30日 18:40 中時電子報 蔡銘仁

Holy crap. #yankees pic.twitter.com/Np1A5m6J3f — Sung Min Kim (@sung_minkim) 2018年5月30日

說到洋基的捕手桑契斯(Gary Sanchez)，印象就是「強打捕手」，但他這回不靠打擊，而是用守備幫助球隊，洋基今(30日)對戰太空人，延長10上二壘有人時，查普曼(Aroldis Chapman)一記100英里火球卻大暴投，不過桑契斯迅速接到球，阻殺往三壘跑的跑者，助球隊化解危機。

此役洋基雖發生多達5失誤，險些輸掉比賽，9下才驚險靠賈登納(Brett Gardner)的2分炮，將戰線逼進延長。延長10上，查普曼(Aroldis Chapman)登板後援，很快拿到2出局，孰料，卻對T.坎普(Tony Kemp)投出保送。

這時，太空人打線輪到史普林格(George Springer)，查普曼102.1英里火球，竟投出暴投，讓坎普上到二壘得點圈；接著第5球，查普曼100英里速球，又直接飛過桑契斯頭頂，但球打到護墊回彈，桑契斯沒花多少時間就接到球，搶在坎普滑進三壘前，將他阻殺出局。

「那是反射動作。」桑契斯說，當下只想著要盡快撿到球，他準備去撿球時，就看到球彈了回來，接著看向三壘，注意到三壘手安杜哈(Miguel Andujar)已經做好接球準備，果斷把球傳出，「沒有想太多，那就是反射動作，這是無法預先做好準備的狀況。」

事實上，桑契斯這場守備的表現，並不理想，太空人兩度發動盜壘，他都沒能抓到，卻抓到這最關鍵的1次。桑契斯說，傳出糟糕的傳球，不會整場都是如此，必須那些擱在一邊，「在那個重要時刻，我完成了阻殺，也幫助到球隊。」

「那對我們來說，是個重要的守備。」洋基總教練波恩(Aaron Boone)說，桑契斯看過無數那樣的球，能完成那次阻殺，安杜哈也得記上一功。桑契斯完成漂亮阻殺，也算稍微將功折罪，因為他這場比賽，5個打數繳白卷，被K掉3次，連續4場比賽1安難求，打擊陷入低潮。

(中時電子報)