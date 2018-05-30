新光影城攜手台中與台南新光三越指定合作餐廳 合攻暑假商機

2018年05月30日 18:50 工商 曾麗芳

搶攻暑假觀影商機，新光三越百貨集團旗下的新光影城，攜手新光三越台中店與台南新天地的數十家餐飲業者，自6月1日起至8月31日活動期間，憑台中、台南新光影城的電影票根，到上述兩大百貨商場指定合作的餐廳消費，可享店家提供的折扣或招待餐點等優惠。

台中新光影城表示，新光三越台中店合作餐廳包括GB鮮釀餐廳、乾杯燒肉酒屋、摩斯漢堡、麻佬大、湄南河泰式料理、胡椒廚房、韓州豆腐鍋專賣店、長壽石鍋拌飯、原宿廚房、MAISEN邁泉、乍牛、兩班家、BAKE CHEESE TART、Street Churros吉那圈、翰林茶棧、福里安花神咖啡廳等。

其中，位於13樓的「乾杯燒肉」，活動期間，憑新光影城票根至櫃上消費，即可兌換牛五花、豬五花、雞腿肉或生啤酒4選1；位於13樓的「GB鮮釀」餐廳，即日起至6月24日，任選指定牛排餐點，可享第2客半價優惠。

此外，新光三越台中店12樓的「韓州豆腐鍋」專賣店、「長壽石鍋拌飯」及9樓「兩班家」韓式碳烤，憑票根至櫃上消費，韓州豆腐鍋送泡菜1份；長壽石鍋拌飯可享全品項折扣10元，票根1張可折抵餐點1份；兩班家憑票根每桌送「蝦醬烘蛋」1份。

至於台南新光三越百貨的合作餐廳，包括牛角次男坊、乍牛、高雄空廚、Pepper Lunch、全佑、北回木瓜牛奶、聖加南洋、六合小玲、哈根達斯、三皇三家、TGI FRIDAYS、Shabusato、天吉屋等。

新光影城表示，憑新光影城票根到新光三越台南或台中「乍牛」餐廳，可享整桌「定食9折」優惠。無論是新光三越台中店或台南新天地，活動期間持合作店家消費明細，還可享「不限時段、不限張數」購票早場優惠、以及販賣部單點7折優惠。

(工商 )