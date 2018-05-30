敢夢者：最後一擊 足球貴公子陳昌源發布紀錄片

陳昌源紀錄片《敢夢者：最後一擊 陳昌源》，將於下周一正式發布預告片。（陳昌源團隊提供）

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中時電子報
／綜合報導

繼林書豪、王建民之後，「足球貴公子」陳昌源（夏維耶）也從足球場躍上大螢幕！由台灣團隊籌資500萬，赴比利時、倫敦及台北主場實地拍攝的紀錄片，《敢夢者：最後一擊 陳昌源》，將讓台灣球迷有機會透過影像，一窺陳昌源許多不為人知的成長故事，預計下周一正式發布預告片。

《敢夢者》團隊發起人暨製片人林凡舜表示，目前全片已經進入最後階段，不過在受限於獨立電影紀錄片與經費下尚無發行商，目前暫無法確定能否在院線電影院播放，但會盡全力讓台灣粉絲能在大螢幕上一睹偶像風采 。詳細資訊將會陸續發佈於《敢夢者：最後一擊 陳昌源》電影粉絲專頁：https://www.facebook.com/DreamersXavierChen

陳昌源去年雙十對巴林賽後，拿著國旗向觀眾揮手道別。（資料照片／李弘斌攝）

陳昌源去年5月於比利時梅克倫隊結束職業生涯，也在雙十國慶替中華男足踢最後一場國際賽，結果他在終場前送出漂亮長傳，助攻隊長陳柏良踢開巴林大門，讓中華隊扳平比數進而在補時階段逆轉勝出，替陳昌源的國家隊生涯畫下完美句點。

事實上，包括陳柏良在內的眾多隊友，都希望陳昌源繼續替中華隊效力，但帶傷踢完那場告別賽的他，強調自己已經完成美好的一仗，而且台灣足球要繼續進步，像他這樣已從職業隊退休的國腳，應該把機會讓給年輕人，展現他最令人稱道的職業風範。

陳昌源雖已引退，但透過這次的紀錄片，台灣球迷仍可以回味他的身手，以及這位足球貴公子的更多小故事。林凡舜也表示，隨著紀錄片發布，陳昌源也會重返台灣，目前行程正在安排中，請粉絲期待好消息。

(中時電子報)

陳昌源去年返台比賽，即有攝影團隊隨行拍攝紀錄片。（資料照片／李弘斌攝）
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