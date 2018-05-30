雙流夜間生態好豐富 試辦遊程秒殺

雙流國家森林遊樂區試辦夜間民眾入園，可看到河流裡的石賓和日本禿頭鯊。（潘建志翻攝）

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雙流國家森林遊樂區試辦夜間民眾入園，可看到發光的端黑螢。（潘建志翻攝）

雙流國家森林遊樂區生態豐富，不過一般民眾多日間入園，看不到夜間生態。為了讓民眾體驗夜間生態，首次試辦夜間開放民眾預約入園，預約當日報名秒殺，遊客參加過後反應非常熱烈。雙流預計暑假還會再次辦理，屆時為豐水期，生態會更豐富。

雙流國家森林遊樂區負責人蔡國鍾說，過去雙流曾針對學校、團體舉辦過兩天一夜的夜間營隊，這是第一次試辦讓民眾報名夜間生態觀察，時間從晚上6點半到9點，主要帶民眾觀察螢火蟲及溪流間生態，為了避免破壞生態，限定40人參加。

他說，雙流有充沛水源，許多生物靠水而生，孕育出極豐富的溪流生態。這次行程除了觀察螢火蟲外，也在溪流中看到貪食藻蝦（過山蝦）及日本禿頭鯊（日本瓢鰭蝦虎）；另外像赤尾青竹絲、赤蛙、樹蛙等蛇類、蛙類也都很豐富。

過山蝦體型可長到很大，螯加上體長可到30公分，有如泰國蝦，最特別的是牠可在陸地上行走，讓遊客們嘖嘖稱奇。日本禿頭鯊屬於洄游性魚類，在上游產卵後，卵會孵化隨著水流沖到下游楓港溪出海口，在那裡成長半年後，再洄游回到上游生活。

除了魚類、昆蟲、兩棲、爬蟲類豐富外，雙流夜間的哺乳類動物也很有看頭，號稱「夜間三精靈」麝香貓、穿山甲、白鼻心都非常可愛，不過因牠們非常敏感，只要一聽到人聲馬上躲起來，所以只能10人左右的營隊才有機會看到，太過喧鬧的小朋友也無法參加。

蔡國鍾說，由於這次試辦反應良好，未來計畫還會在暑假辦理。今年雨水少至今仍是枯水期，暑假進入豐水期，生態會更加豐富，看到的生物數量會更多，想參加的民眾可留意雙流網站。

(中時 )

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