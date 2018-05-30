VIXX慶出道6週年 新輯魅色香噴噴

VIXX慶出道6週年，新輯台版附豐富特典。（avex taiwan提供）

友善列印
時報周刊
溫博鈞
빅스(VIXX) - '향 (Scentist)' Official M/V

韓男團「VIXX」出道以來接連攻佔各大排行榜，成為韓流行樂的大勢男團。出道6週年的VIXX推出第3張正規專輯《EAU DE VIXX》，剛在首爾蠶室室內體育館舉辦第5次單獨演唱會「VIXX LIVE LOST FANTASIA」，兩場演唱會門票在預售開始3分鐘後便銷售一空，繼上次演唱會後再次締造門票全席熱銷完畢的傲人成績。

適逢出道6週年紀念，VIXX近日接受媒體訪問時，成員們對未來動向也發表了想法，弘彬說：「我們之間默契好，團結時的感覺很好，也有很多幸福的時候，應會朝著大家聚在一起的方向繼續走下去。」提到當兵，N說：「我覺得當兵是件自然的事情，對男生來說也是當然的，所以能說的沒有太多。」展現超齡成熟態度。

在新輯中，VIXX以濃烈的香刺激想像力的Sensualism展現VIXX特有香氣，不同於以往的黑暗強烈風格，《EAU DE VIXX》像噴灑清淡卻久久不散的香水滲入人心，以VIXX擅長的魅色風格演繹專注於嗅覺、細心調製香味的調香師為概念，徹底激發想像。

概念源自融合香氣「Scent」和以藝術手法表現香味「Artist」兩字的主打歌〈香(Scentist)〉由擅長動感演出的舞蹈家RIEHATA編舞，並與Freemind舞團合作，歌詞細膩又具詩意，表現對香味的執著狂熱。MV視覺展現魅色調香師的姿態，色彩豐富多樣，運用多種轉折手法與技巧，呈現成員們追逐香氣的模樣，公開後在YouTube已達近600萬次點閱。

第3張正規專輯《EAU DE VIXX》台灣特別版Red Ver.以及Black Ver.以香來演繹VIXX的魅力，收錄包含主打歌〈香 (Scentist)〉在內共12首歌曲，並附100頁寫真歌詞冊、中文歌詞翻譯、隨機封入明信片、隨機封入成員寫真小卡，以及香氛卡各乙張，還特別加收台灣專屬的成員自拍印刷拍立得小卡乙張，共有6款、隨機封入乙款。

VIXX也將在7月7日於台北舉辦的超大型K-POP演唱會《SBS Super Concert IN TAIPEI》登場，令粉絲們迫不及待他們的到來。

(時報周刊)

前夫二娶身家上億阿嬌 華航林依… 席琳狄翁耳疾病癒 挾《死侍2》配…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。