VIXX慶出道6週年 新輯魅色香噴噴

2018年05月30日 18:58 時報周刊 溫博鈞

빅스(VIXX) - '향 (Scentist)' Official M/V

韓男團「VIXX」出道以來接連攻佔各大排行榜，成為韓流行樂的大勢男團。出道6週年的VIXX推出第3張正規專輯《EAU DE VIXX》，剛在首爾蠶室室內體育館舉辦第5次單獨演唱會「VIXX LIVE LOST FANTASIA」，兩場演唱會門票在預售開始3分鐘後便銷售一空，繼上次演唱會後再次締造門票全席熱銷完畢的傲人成績。

適逢出道6週年紀念，VIXX近日接受媒體訪問時，成員們對未來動向也發表了想法，弘彬說：「我們之間默契好，團結時的感覺很好，也有很多幸福的時候，應會朝著大家聚在一起的方向繼續走下去。」提到當兵，N說：「我覺得當兵是件自然的事情，對男生來說也是當然的，所以能說的沒有太多。」展現超齡成熟態度。

在新輯中，VIXX以濃烈的香刺激想像力的Sensualism展現VIXX特有香氣，不同於以往的黑暗強烈風格，《EAU DE VIXX》像噴灑清淡卻久久不散的香水滲入人心，以VIXX擅長的魅色風格演繹專注於嗅覺、細心調製香味的調香師為概念，徹底激發想像。

概念源自融合香氣「Scent」和以藝術手法表現香味「Artist」兩字的主打歌〈香(Scentist)〉由擅長動感演出的舞蹈家RIEHATA編舞，並與Freemind舞團合作，歌詞細膩又具詩意，表現對香味的執著狂熱。MV視覺展現魅色調香師的姿態，色彩豐富多樣，運用多種轉折手法與技巧，呈現成員們追逐香氣的模樣，公開後在YouTube已達近600萬次點閱。

第3張正規專輯《EAU DE VIXX》台灣特別版Red Ver.以及Black Ver.以香來演繹VIXX的魅力，收錄包含主打歌〈香 (Scentist)〉在內共12首歌曲，並附100頁寫真歌詞冊、中文歌詞翻譯、隨機封入明信片、隨機封入成員寫真小卡，以及香氛卡各乙張，還特別加收台灣專屬的成員自拍印刷拍立得小卡乙張，共有6款、隨機封入乙款。

VIXX也將在7月7日於台北舉辦的超大型K-POP演唱會《SBS Super Concert IN TAIPEI》登場，令粉絲們迫不及待他們的到來。

(時報周刊)