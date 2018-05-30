點數龍頭HAPPY GO邁向科技服務業 年發行點數25億

2018年05月30日 19:15 中時 郭家崴

鼎鼎聯合行銷旗下HAPPY GO，著重點數多元應用，透過行動累兌、日本跨境等，帶給卡友最生活化的點數使用情境 。（鼎鼎聯合行銷提供）

遠東集團旗下鼎鼎聯合行銷2005年起創立HAPPY GO快樂購卡，是台灣首個跨產業、跨品牌、跨通路的紅利點數平台，推出至今發卡量超過1600萬張，年發行點數高達25億，堪稱是台灣點數龍頭。多年來，HAPPY GO深耕大數據，打造精準行銷能力，鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳今（30日）表示，HAPPY GO聯手旗下GO SURVEY、iCONNECT MEDIA從會員點數經營，正式邁向「顧客洞察科技服務」。

HAPPY GO目前不重複的卡友約900萬人、不重複的合作通路3萬家；北台灣滲透率突破50%，等於2人中有1人是會員。目前卡友遍及各年齡層，女男比為57％：43％，31歲至50歲是主力占53％，年輕族群持續成長，30歲以下占18％。

除台灣外，2010年跨足大陸、2015年前進日本，目前全球包括線上、線下超過1200個品牌、擴及逾80萬個通路，未來期許區域全面化、客層年輕化，點數應用再升級，營收成長2位數。

行銷暨業務群副總經理李明城表示，鼎鼎聯合行銷2012年發展「GO SURVEY市場研究顧問」、2014年推出「iCONNECT MEDIA智慧媒體」，兩大事業體逐年兩位數成長，2018年第1季營收占比突破全公司50%，代表旗下點數暨會員經營、市場顧問、智慧媒體等三大體系建構完整，正式宣告從純點數經營走向複合式的顧客洞察與行銷科技服務業。預計GO SURVEY、iCONNECT MEDIA兩大事業營收貢獻將持續成長，2018年可望翻倍成長。

李明城表示，HAPPY GO做的是「人的生意」也就是發揮數據的最大價值，創造卡友和商業夥伴全贏的局面，未來3年會以「持續擴大點數多元應用」、「深化支付工具的結合」、「數據力再進化」以及「全日通持續發展」為四大發展的核心。

持續擴大點數多元應用方面，「轉點」是2017年點數多元應用的亮點，無論是銀行紅利、航空里程或是LINE Points，整體轉入HAPPY GO的點數量破億；今年初至今已較去年同期成長1.53倍。

即日起，HAPPY GO官網推出一系列線上兌點專區活動，像是7月3日前「百點內換全家好商品」活動，可用80點換全家霜淇淋、100點換貝禮詩奶酒50ml；「展覽任你逛 只要10點HAPPY GO點數」活動，扣10點可換6月份「2018台北國際連鎖加盟暨創業大展」、「2018台北國際嬰兒與孕媽咪用品展」及「2018桃園國際旅遊暨美食伴手禮展」等展覽入場序號1組；6月15日至7月6日「街頭巷尾都是我的咖啡館 99點立即換四大超商指定咖啡」活動，選擇想要的咖啡商品，扣99點即可兌換。

深化支付工具的結合方面，根據GO SURVEY最新的調查發現，卡友使用信用卡最普及，李明城表示HAPPY GO聯名信用卡發出的點數，每年持續成長近15%，因此與信用卡等支付工具結合，消費同時累點，消費支付版圖擴張是今年的重點策略之一，期待發卡量能倍數成長。

HAPPY GO每年發點和兌點高峰是百貨母親節和周年慶，目前支付工具以聯名信用卡為最大宗，最常消費的通路以都會區的百貨和購物中心為主，其中，信用卡最高動卡率高於市場10％、平均客單優於市場3倍，消費集中於百貨通路；行動支付如LINE Pay、Samsung Pay等平均客單高於市場值6倍，常用的通路為百貨、超商、量販。

數據力再進化方面，以iCONNECT MEDIA即日起至6月30日為「寶島眼鏡」量身推出「夏日必備 時尚太陽眼鏡 1點換500元」線上兌點活動為例，用HAPPY GO 1點可換K-Design太陽眼鏡500元折價券，為卡友創造獨家優惠，也幫助商業夥伴找到適合的服務對象。未來將會融入AI的技術，培養資料數據人員，深度洞察消費需求，精準分析、有效溝通，成為商業客戶的最佳合作夥伴。

全日通持續發展方面，因觀察到台灣旅日人次不斷刷新紀錄，2017年累計超過456萬人，2017年上線的「HAPPY GO全日通」與日本點數龍頭T Point合作推出T-CARD快樂購聯名卡，在77萬間通路皆可累點；卡友在日本平均消費金額近6萬元，各年齡層在日本的消費金額較台灣本地高逾3倍，45至64歲消費金額超過10倍，顯示卡友赴日旅遊具有龐大消費需求。

HAPPY GO即日起至6月30日推出「T Card快樂購日本新鮮事 日本、台灣瘋玩點數抽機票」線上免費辦卡活動，卡友完成T Card首次開卡活動，享HAPPY GO 20點，還可抽台北東京雙人來回機票，詳洽https://www.happygocard.com.tw/official/event/travel/tcard.html。

(中時 )