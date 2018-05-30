陸大型空中加油機急缺 或改裝烏克蘭伊爾-76

2018年05月30日 19:11 中時電子報 盧伯華

最近中共空軍發佈了大型加油機給共軍的蘇-30戰機空中加油的照片，讓許多人開始關切共軍的空中加油能力，過去一般都把未來國產大型空中加機的希望寄託在運-20身上，但短期內要實現恐有困難。分析人士認為，目前迫切需要的大型空中加油機，或許以改裝自烏克蘭進口的伊爾-76最為順理成章。

據陸媒《看看新聞網》指出，過去有不少人討論用已開始量產的運-20進行改裝，但運-20產能尚不能滿足運輸需要，且其結構布局亦以運輸為主要設計，並不合適改裝空中加油機。倒是從烏克蘭引進的伊爾-76，已經不適合新裝備運輸使用，改裝為大型空中加油機比較順理成章。

報導說，共軍具備空中受油能力的機型從殲－8II開始，到殲－10、蘇－30、殲－16、殲－15、殲－20、轟6N、空警－500，其後還有反潛機這類長航程機種需要空中加油，顯示空中加油機的需求日益迫切。

目前轟-油6是共軍首款加油機，數量有限，載運油量也不多，可以輸油18.5噸，大概夠6架殲-8戰機空中加油。能給殲－10加油亦可，但給蘇－30、殲－16、轟6N、空警－500加油就有所不足，因此需要更大的加油機。

而在空軍官方發佈的照片中，己出現更大型的引進自烏克蘭的伊爾－78空中加油機為蘇－30加油，雖只有區區幾架，但總算解決了蘇－30、殲－16空中無油可加的問題，不久前還曾在南海上空進行過空中加油試驗。伊爾－78的服役，為蘇－30、殲－16戰機擴大了任務空間。

報導最後說，至於外界期則的運－20加油機，它的設計是做為新裝備量身定制的大型運輸機，可以運載99A主戰坦克與新型裝甲車，還可以一次運輸數架直－20直昇機，這些都不是以前購買的伊爾－76運輸機所能擔負的。目前共軍仍保有數十架狀態良好的伊爾－76，隨著運－20的服役承接大部份運輸任務，伊爾－76從運輸機變身為加油機來滿足大型機的空中加油任務非常合適。加上現有以伊爾-78空中加油機為藍本，改裝更能得心應手。

(中時電子報)