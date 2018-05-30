才罵女生想當妓女...陳克華又PO文「肖查某沒人想操」 網：終於瘋了

陳克華再度PO出仇女文，引爆網友怒火 (圖／翻攝自臉書)

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中時電子報
陳克華不僅汙衊女性，還痛罵異性戀男生「有洞就插」、「男人也有洞，搞不好還更緊」 (圖／翻攝自臉書)

醫生作家陳克華稍早在臉書上批評「現在女生都很嚮往當妓女」，引起廣大網友憤怒，湧入陳克華臉書痛罵，陳克華不久後刪除文章，卻在剛剛又PO了一篇「今天又遇到肖查某...生完小孩頭腦會變大便」，再度引發熱議。

陳克華在臉書上PO文「今天又遇到肖查某」，接著呼籲大家，看到半老徐娘帶著一個看起來沒教養又醜的女兒來看診，就要小心了。陳克華接著說沒教養或是看起來功課很糟的女兒，不但反映了媽媽的基因以及家教很差，還反映了這個女人的家庭地位、人際關係和處世能力低下，造成自卑和焦慮感，成為沒有邏輯，只有情緒的瘋婆子。

陳克華還說最近門診這樣的「破麻」很多，還有增加的趨勢，是否因為總統也是同樣性別？從故作可愛的清純玉女到婚後生完小孩的肖查某，好像不用幾年功夫，是不是因為生完小孩頭腦都會變大便，還是先生不再滿足女人性需求所致。最後陳克華還說「看到這樣的肖查某，很難想像當初會有男人想肏(操)她」。接著話鋒一轉，批評異性戀男人「有洞就插」、「肖查某就是你們養出來的」、「要洞男人也有，搞不好更緊」。

網友看完直呼不可思議，直言陳克華根本已經瘋了：「他頭腦是不是有問題啊」、「不折不扣的沙文豬」、「仇女仇瘋了」、「有病就要吃藥」、「我是他媽我就先把他打死了」、「智障的文看了智商會下降」。

早前陳克華才因在臉書檢討情殺案中被分屍的被害人，說「女方做了甚麼才會導致男生如此抓狂，又說現在女生很嚮往當妓女」慘遭砲轟，刪除文章後又再度PO出如此爭議之文，也讓不少網友覺得陳克華根本瘋了。

(中時電子報)

醫師作家稱「現在女生嚮往當妓女」 網友憤：腦袋熱壞了？
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