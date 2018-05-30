席琳狄翁耳疾病癒 挾《死侍2》配樂重返凱薩宮

2018年05月30日 19:14 中時 潘鈺楨

西洋歌壇傳奇天后席琳狄翁（Celine Dion）即將首次來台，於今暑7月11日、13日、14日在台北小巨蛋連唱3場。席琳狄翁4月傳出因中耳咽鼓管異常開放，接受開刀治療而被迫取消在拉斯維加斯的演唱會，著實讓粉絲擔心天后身體狀況，所幸5月22日晚間，席琳狄翁正式復出，首度公開演唱電影《死侍2》配樂〈Ashes〉。席琳狄翁表示2018亞洲巡演會將此單曲納入演唱曲目。

〈Ashes〉登上音樂排行榜，排名竄升中，音樂錄影帶也榮登Youtube點閱率第一，不論是經典名曲或者新曲目，席琳狄翁對自己的要求、對歌迷的重視都可以在演出與作品中看見與聽見。首次來台開唱，從〈My Heart Will Go On〉一曲著迷的台灣粉絲們，苦等20年，終於可以於今年夏天盼到本尊登場，大飽耳福。

席琳狄翁亞洲巡演台灣站於7月11日、13日與14日在台北小巨蛋開唱，準備三天唱翻小巨蛋。

節目名稱：席琳．狄翁2018台北演唱會Celine Dion Live 2018 In Taipei

演出時間：

2018/7/11（三）、13（五）、14（六） 19:30

票價：800/2800/4800/6800/8800/10800/12800/13800

主辦：AEG Presents、IMC Live、寬宏藝術經紀股份有限公司

購票請洽：寬宏售票、全國萊爾富及OK便利商店

贊助單位：LEXUS

(中時 )