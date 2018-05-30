《女兵》楊晴泳池大解放！「最美排長」嫌自己下盤不OK

2018年05月30日 19:15 中時 林淑娟

楊晴泳池畔拍戲大解放。（TVBS提供）

羅平、楊晴劇中相逢泳池畔。（TVBS提供）

羅平泳池裡讀劇本。（TVBS提供）

羅平、楊晴墾丁夕陽下拍戲。（TVBS提供）

羅平、楊晴墾丁夕陽下拍戲，互動曖昧。（TVBS提供）

羅平、楊晴墾丁夕陽下拍戲，互動曖昧。（TVBS提供）

羅平、楊晴穿上海軍陸戰隊大禮服男帥女美。（TVBS提供）

TVBS首部自製八點檔《女兵日記》最近正在屏東如火如荼拍攝中，飾演排長的的楊晴與羅平，除了經常累到不知道自己是去拍戲還是真的去當兵，楊晴說，最沮喪的其實是遇到喊口令罩門，她多次因喊錯或喊得不好，而連累大家，最誇張的一次是她喊的節奏不對，害4、5個班共約700人在大太陽底下步伐錯誤而一再重拍。超愧疚的她超想哭，只能到旁邊先冷靜、不斷練習，「幸好小嫻姊、羅平都鼓勵我，告訴我：沒關係，我們陪妳！」

楊晴和羅平「當兵」2個月後，都黑了一大圈，本來說話小小聲的楊晴還自嘲現在嗓門超大，日前拍攝一場她度假時身穿泳裝戲水，與心儀的學長羅平相遇的戲，兩人還在墾丁的度假飯店享受燭光晚餐，這讓早已因戶外操兵戲而變黑、燒聲的楊晴覺得「超幸福」。被問穿泳裝的楊晴身材如何？羅平說：「她一直嫌說她自己的下盤，我覺得ok啊！很漂亮、苗條，是她自己要求太嚴格了！」

楊晴說，羅平在開拍前是「白浩克」、「油脂跟肌肉的混合體」，整個很大一隻。羅平也承認自己開拍前很腫，但自從確定開拍後，天天在頂樓天台運用曬衣架做腹部運動，加強自主訓練，果然大變身。身高180公分的他，目前體重78公斤，楊晴直呼他身材變超好。

其實兩人一開始進劇組都被導演嫌太白，他們還私下相約跑到海邊助曬。羅平是將椰子油塗滿全身躺在墾丁陽光下曝曬，果然兩天見效達標。本來還需要助曬的楊晴，則是因為一場游泳戲，在陽光下連續曝曬4小時，瞬間變黑，成了小黑妞，導演馬上說「妳可以了，不要再曬了」。

採訪當天兩人在墾丁飯店泳池畔拍照，自然互動打罵嘻笑，現場散發著粉紅泡泡，連一旁的小女孩遊客都問記者：「他們拍完戲會結婚嗎？」羅平聽聞後笑說：「那也要看女方的意願啊！」楊晴立馬回：「是要看你要不要娶我吧！」

聊起拍攝《女兵日記》最難克服的事，楊晴說「喊口令」是她的罩門，因她一開始聲音、力道都不夠大，面對動輒100多人的場面，後排的兵根本聽不到她的聲音，步伐就錯了，她因無法標準念出口令害大家一起陪她在戶外42度高溫曝曬而覺得沮喪，自責到超想哭。隔天馬上拉著羅平找營區副營長協助訓練，她在樹林裡練習喊口令，讓聲音打到150公尺外的牆再彈回來，練了第一天聲音就沙啞了。

另有一次也讓她超自責，身為排長的她必須帶兵行進且喊口令，結果約700人跟著她的口令「一、二」、「一、二」走， 還要精神答數，結果因為她節奏一直沒有掌握好，步伐就錯了必須重來，「我一個人喊不好，所有人陪著累」，當時的她很難過，只能先去一旁冷靜，默默練習，幸好小嫻和羅平一直鼓勵她、給她信心。現在的她，講話中氣十足，還會不自覺愈講愈大聲，常被提醒嗓門太大了。

兩人和小嫻等其他演員在劇組是真真實實經歷了紮實的軍中訓練，包括每天一進軍營就必須交出手機，羅平笑說：「這輩子沒想過會再當一次兵」，楊晴補充：「有時候搞不清楚自己是來當演員還是真的來當兵。」

(中時 )