印度男星發功撩妹 網友笑：原來IKEA是撩妹聖地

2018年05月30日 19:18 中時 潘鈺楨

坎城影后貝芮妮絲貝喬（左）也跨刀。（甲上提供）

全球暢銷小說「我在衣櫥寫作的日子」改編、由《百萬精先生》導演肯史考特執導，「印度奧斯卡最佳新人」丹奴什、《大藝術家》坎城影后貝芮妮絲貝喬、《神奇大隊長》艾琳莫里亞蒂主演的年度動人新作《跟著IKEA衣櫥去旅行》，即將於6月22日在台上映。不只電影主人翁角阿賈超展開的超狂衣櫥之旅讓人噴笑，飾演阿賈的丹奴什更掛胸脯保證，阿賈獨創的一套「IKEA撩妹術」創意追愛橋段絕對會讓觀眾嘖嘖稱奇，連飾演女主角瑪麗的「美國甜心」艾琳莫里亞蒂都驚呼：「這樣追女生真是太可愛了！」

《跟著IKEA衣櫥去旅行》，由「印度奧斯卡最佳新人」丹奴什演出魔術師阿賈的衣櫥神展開之旅，而阿賈在法國IKEA遇見了他的「真命天女」瑪莉後，立馬開啟「撩妹模式」完全征服瑪莉的心。例如：阿賈開始在IKEA每一個展示空間上演「情侶小劇場」，他在一個小客廳對著素不相識的瑪莉說：「親愛的，我找不到我的車鑰匙，我上班快遲到了！」、還在廚房問瑪莉今天晚餐的菜色，扮家家酒式的小劇場慢慢打開瑪莉的心防，甚至最後還配合他幽默演出，超強撩妹神技讓網友都笑稱：「原來IKEA是撩妹聖地。」

《跟著IKEA衣櫥去旅行》光是劇本就感動了坎城影后貝芮妮絲貝喬，她在片中飾演女明星奈莉，在偶然之間阿賈躲進了她的衣物箱裡而跟著她到義大利，貝芮妮絲笑說自己光看劇本就被逗得又哭又笑，「主角阿賈的夢想到最後會不會成真其實不是重點，他踏上旅程並堅持走到終點就已經是不凡的成就。」曾以《放牛班的春天》感動全球千萬觀眾的傑拉爾朱諾也被劇本打動而答應出演計程車司機，跟主角阿賈有不少逗趣對手戲，他表示這部電影就像《放牛班的春天》一樣很細膩的描寫了人，「最讓我感動的就是人跟人之間擦出的火花，我們和不同的人相遇後，才真正找到了自己。」

從小在單親家庭長大的阿賈(丹奴什飾)是在孟買街頭賣藝的魔術師，母親意外過世後，他決定帶著母親的骨灰前往巴黎尋找從未謀面的生父。阿賈抵達巴黎後，在IKEA遇見了命中注定的女孩瑪莉(艾琳莫里亞蒂飾)，身無分文的他躲進IKEA的衣櫥過夜，沒想到卻連人帶「衣櫥」被送往了英國，還被警方當成非法移民遣返西班牙。阿賈之後輾轉流浪到了羅馬，不但跟女明星奈莉(貝芮妮絲貝喬飾)有了難解之緣，更被義大利黑手黨追殺，他甚至冒險登上熱氣球飛越地中海來到了利比亞，歷經無數冒險後終於回到了法國。而這一段又一段超展開的意外旅程也讓他明白，只要發揮想像力，就能勇敢讓夢想實現。電影6月22日在台上映。

(中時 )