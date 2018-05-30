諾蘭特效美術師出馬 《宿怨》死狀超擬真

2018年05月30日 19:23 中時 潘鈺楨

電影中女兒行跡可疑，會蒐集動物屍體。（傳影提供）

以《靈異第六感》入圍過奧斯卡的東妮克莉蒂在新片招魂！招魂失敗害全家遭殃引發滅門慘案！《宿怨》的駭人故事從女主角祖母的葬禮展開，東妮克莉蒂太過思念過世的母親，為了能再見母親一面，不惜信奉邪魔歪道，邀請全家牽手集氣招魂，祖母沒招成，反而如《安娜貝爾》般將「不該惹的」請入家門害死全家！

怨靈入侵後，女兒舉止越來越怪異，開始剪鳥頭蒐藏動物屍骸，兒子甚至在學校中邪，身體不受控制，頭部重擊桌子大爆血，晚上睡覺還差點被鬼勒斃，一切惡夢都源自於那場降靈儀式，女主角一家人沒有祖母的庇佑反而被看不見的邪惡力量所籠罩。驚恐情節越演越烈，嚇得觀眾跟著東妮克莉蒂一起尖叫，絕望程度堪比被惡鬼附身的《厲陰宅》一家！電影在美國首映後嚇遍所有觀眾，讓人直呼：「這是會名留青史的恐怖電影！」，被譽為是近十年最值得期待的恐怖片，可望成為影迷心中新世代經典！

繼《厲陰宅》後令全球影迷期待的恐怖片《宿怨》，美國首映以來仍保持爛番茄100%新鮮的滿分評價，導演拒絕廉價的嚇人伎倆，組成超強拍攝團隊，用「情節」及「氣氛」取勝，打造出今年最可怕的驚悚電影！幕後團隊中最引人注目的，便是曾為大導諾蘭拍攝過《全面啟動》、《黑暗騎士：黎明再起》的好萊塢特效美術師史蒂夫紐伯恩！只要由他經手的美術道具，全都逼真到不行讓人分不出真假。劇中女主角的本業為模型師，女主角著魔後會將家人的淒慘死狀全部還原做成模型，讓人冷汗直流！而這些超擬真的「死狀」模型全是史蒂夫的傑作！不只道具做得精巧，連包含屍體在內的特效化妝也全都難不倒他，逼真噁心的屍塊讓許多觀眾紛紛表示：「《宿怨》的恐怖讓我終身創傷！」

結合《厲陰宅》《逃出絕命鎮》 開創前所未見驚悚片新格局

日舞影展最轟動話題新作《宿怨》首映後口碑爆棚，權威影評IndieWire盛讚：「連溫子仁都會嚇破膽的恐懼！」驚嚇程度超越想像，觀眾看完崩潰在社群上哭喊「看完會永久心理創傷！」故事講述家族女主人過世後異象接二連三發生，隨著他們對真相的深入，逐漸發現留在血脈裡的邪惡詛咒。導演營造出極具電影感的恐怖氛圍，利用逃不掉的命運、不安的惡夢、通靈儀式等元素鋪陳出觀眾最渴望的恐懼深淵，曲折離奇超乎預料的情節發展猶如《厲陰宅》和《逃出絕命鎮》的加總，讓《宿怨》自首映以來一直在著名電影網站爛番茄維持100%新鮮度零負評！

電影敘述自從葛瑞翰家族的大家長-艾倫夫人過世後，女兒安妮一肩負起母親身後和照顧家人的重擔。雖然母親已入土，安妮卻還是時常感受到母親揮之不去的存在，同時，不能解釋的異象接二連三發生在葛瑞翰家族身上。為了讓母親安息，女兒安妮決定求助於母親身前的好友靈媒。隨著逐漸挖掘的真相，他們對自己身世的認知也越來越崩解，安妮試圖帶著孩子逃脫家族的險惡宿命。驅魔儀式即將開始，他們不知道的是，註定要代代相傳的詛咒必須有人繼承。電影將於6月15日至17日端午口碑場限量上映，6月22日全台正式上映。

(中時 )