太慘！自毀前程只為傳宗接代

日本研究人員發現，某些特定品種的竹節蟲能透過被鳥類吞食，擴大繁衍子孫的範圍。（達志影像/Shutterstock)

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中時電子報

如果你是昆蟲，或許最慘的遭遇，就是被吃掉，那是個空前絕後的慘痛經驗。而從進化的觀點來看，被吃掉意味著遺傳的結束，大家都知道，那是真正的悲劇。

然而，據《大眾機械》（Popular Mechanics）網30日報導，對某些昆蟲來說，被吃掉並不意味絕子絕孫。

新研究顯示，有些昆蟲的卵殼已經進化，堅硬到足以通過鳥類的消化道，而毫髮無損。而在這種狀況下，對繁衍後代而言，就成了大利多，而不是悲催的慘劇。

一群日本研究人員發現，一種特定的竹節蟲就具有這種傳宗接代的特異功能。他們在研究過程中，將這些竹節蟲拿去餵鳥，結果在鳥的糞便中發現，部份卵完好如初。

毫無疑問的，對那些容易遭捕食的昆蟲來說，雖然丟了性命，但起碼還能繁衍子孫。不過日本研究人員指出，由於透過這種繁衍機制，能使卵遠遠擴散到成蟲本身所無法到達的區域，就長遠來說，對這些特定品種的昆蟲反而有利。

事實上，許多植物都有這種繁衍機制，以甜美的果實來吸引鳥類，讓牠們把種子帶到其他地方繁衍。儘管竹節蟲還沒進化到像可口的果實那樣誘人，但已享受到犧牲自我，擴大繁衍地的好處。

目前專家正在研究鳥類的遷徙路線，看竹節蟲是否利用這種犧牲打式的繁衍法，在全球各地播種。

(中時電子報)

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文章來源：Stick Insects May Have Evolved to Be Eaten

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