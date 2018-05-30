3舞台劇戲精同台飆戲 《街角的書店》票房開紅盤

2018年05月30日 19:24 中時 潘鈺楨

電影獲哥雅獎最佳影片、最佳導演以及最佳改編劇本等3大獎。（天馬行空提供）

西班牙知名女導演伊莎貝拉庫謝最新執導電影《街角的書店》繼票房開出紅盤，又傳出榮獲哥雅獎最佳影片、最佳導演以及最佳改編劇本等三項大獎。這是伊莎貝拉庫謝第二次同時獲得西班牙哥雅獎最佳影片及最佳導演。

《街角的書店》是一部跨國合作的電影，找來三位戲精同台飆戲。喜歡英國舞台劇的觀眾對於艾蜜莉莫堤梅以及比爾奈伊可說是一點也不陌生，尤其是曾經擔綱英國倫敦皇家國家劇院開幕劇的比爾奈伊，由他主演膾炙人口的舞台劇超過二十多部。而來自美國的派翠西亞克拉克森早期也是出身劇場，後來轉戰大銀幕，三人同為舞台劇演員出身，這次在大銀幕上同台互相較勁，令人大呼過癮。

電影《街角的書店》改編自英國當代最優秀的小說家潘妮洛普費茲傑羅的暢銷小說。她的作品經常被拿來與珍奧斯汀比較，英國衛報形容「費茲傑羅以擅長描寫社會的喜劇及諷刺特質，但是她作品中特有的形而上學更勝珍奧斯汀。」導演伊莎貝拉庫謝表示自己是在十年前閱讀了這本小說，彷彿命運一般，她覺得自己就像是電影中那位排除萬難，一心只想圓夢開一家書店的女主角。在現在這個網路發達、一切電子化的年代，紙本書籍越來越沒落，傳統書店正一家一家在消失，電影《街角的書店》所要傳達的主旨正與現在這個大環境互相輝映。

導演表示：「佛蘿倫絲這個角色有她的英雄性格，雖然她輸掉了這戰爭，但是她深深影響了下一代。我的任務就是呈現出佛蘿倫絲深深啟發了我們，要勇敢迎戰。」店影將於6月29日在台上映。

故事講述佛蘿倫絲因為先生去世，決定為自己實現常久以來了夢想：開一間書店。最後來到英國濱海的寧靜小鎮哈堡，展開她追逐夢想的新生活。佛蘿倫絲買下了一間傳說中鬧鬼的老屋，經營起鎮上唯一的書店，她引進了如《蘿莉塔》及《華氏451度》的文學巨作，開拓了小鎮居民的視野，生意逐漸蒸蒸日上。然而這保守、傳統的小鎮似乎還沒做好改變的準備。

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(中時 )